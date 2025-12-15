파블로항공, 클로봇과 점검 플랫폼 개발 MOU

파블로항공은 클로봇과 드론과 로봇이 결합된 차세대 점검 플랫폼을 함께 구축하기 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 15일 밝혔다.
지난 10일 송도 본사에서 진행한 서명 행사에는 파블로항공 김영준 의장 및 창업자, 이원찬 글로벌솔루션(GS) 대표, 클로봇 김경필 대표, 박춘성 상무가 참석했다.
양사는 급증하는 산업계 드론 및 로봇 수요에 공동으로 대응한다. 파블로항공이 내년 출시를 목표로 개발 중인 '군집AI' 인스펙션 드론과 보스턴다이내믹스 사족보행 로봇 '스팟'을 활용해 하이브리드 인스펙션 플랫폼 개발에 나선다.
다양한 시설 환경부터 품질관리까지 산업 프로세스 전반에 걸쳐 수요가 급증하는 점검 분야에서 혁신 기술을 결합함으로써 새로운 산업 표준을 제시하고, 국내 전자 및 반도체 대기업을 비롯한 글로벌 수요처를 함께 공략한다는 계획이다.
김영준 의장은 "이번 파트너십은 단순한 기술 결합을 넘어 안전성 향상, 운영 효율 증대, 유지보수 비용 절감 등 새로운 차원의 산업 변화를 이끌 것"이라고 말했다.