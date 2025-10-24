파블로항공, 경영진 전면 개편…이원찬·이정모 각자 대표 선임

무인이동체 자율 군집제어 전문기업 파블로항공이 방산 정밀가공 기업 볼크와의 합병을 마친 후 대표를 포함한 경영진을 전면 재편했다.

24일 업계에 따르면 파블로항공은 최근 이원찬 글로벌솔루션(GS) 부문 대표와 이정모 디펜스 부문 대표를 중심으로 하는 각자대표 체제를 공식화했다.

김영준 전 대표는 신임 의장으로 추대했다. 김 의장 아래 민수사업과 방산사업을 각각 담당하는 투트랙 경영체제를 확립했다.

이원찬 글로벌솔루션 부문 대표는 민수사업 및 글로벌 솔루션 전략을 총괄한다. 그는 불꽃드론쇼 기술 고도화, AI 군집드론 기반 항공기 외관검사(MRO) 솔루션, 드론 배송, UAM(도심항공교통) 솔루션 등 민수 사업 전반의 성장을 이끌 예정이다.

이 대표는 KG그룹 대표, 미래에셋증권 글로벌 IB 본부장 및 해외사업 대표를 역임했으며, 상파울로 주립대학(MBA) 출신이다.

이정모 디펜스 부문 대표는 국방사업 및 방산영업 전략을 총괄한다. 전 볼크 대표이사로서 방산 정밀가공 기술과 생산 인프라를 바탕으로, 파블로항공의 국방 브랜드 '파블로M' 중심 군집드론·자폭드론 체계 양산 및 전투체계 부품 사업을 강화할 계획이다.

김영준 파블로항공 의장은 "방산·민수 시장에서 경쟁 우위를 확보해, 2030년까지 기업가치 5조원 달성하겠다"고 목표를 제시했다.

