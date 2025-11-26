클로봇, 제4회 국방 AI 경진대회 후원

로봇 솔루션 전문기업 클로봇은 '제4회 국방 AI 경진대회'에 공식 후원사로 참여하며 국방 AI 인재 양성과 대한민국 국방산업의 디지털 전환을 가속화한다고 26일 밝혔다.

이번 대회는 국방부가 주최하고 정보통신기획평가원(IITP)과 한국오픈소스협회가 공동 주관했다. 군·민 협력 기반 국방 분야 AI 역량 강화 및 실전 문제 해결 능력을 갖춘 인재를 발굴하기 위해 진행됐다.

클로봇은 공식 후원사로서 지난 21일 경기도 화성 YBM연수원에서 개최된 시상식에서 상장과 상금을 수여하며 대회를 성공적으로 마무리했다.

2025 국방AI경진대회 후원기업상 클로봇상 시상 (사진=클로봇)

클로봇은 사족보행 로봇 '스팟'을 활용해 산업현장·특수환경 등 다양한 영역에서 자율주행 기반 로봇 솔루션을 안정적으로 공급하며 기술력을 인정받고 있다.

이번 후원 참여를 통해 국방 분야 유관 기관 및 산업 파트너들과 기술적 접점을 강화하고, 국방 로봇·AI 솔루션의 실제 적용 가능성을 확인하는 계기를 마련했다.

회사는 앞으로도 국방 분야의 AI 및 로봇 기술 발전을 위해 다양한 형태의 군·민 협력 기회를 적극 모색하고 첨단 기술을 통한 국방 혁신에 기여할 계획이다.

클로봇 관계자는 "로봇 소프트웨어 미래는 고도화된 AI 기술과 현장 데이터 통합에 달려 있다"며 "이번 대회를 통해 발굴된 AI 인재들이 향후 무인화 정찰 로봇, 지능형 관제 시스템 등 국방 로봇 기술 발전의 중심 역할을 하길 기대한다"고 말했다.