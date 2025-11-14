클로봇, 3분기 영업이익 8억원 '흑자전환'

서비스로봇 전문기업 클로봇은 올해 3분기 연결기준 영업이익 8억1천만원을 기록해 전년 대비 흑자전환했다고 14일 공시했다.

같은 기간 매출은 107억3천만원으로 전년 대비 100.3% 증가했다. 순이익도 11억7천만원으로 흑자 전환했다.

클로봇은 로봇 솔루션 공급 확대와 로봇 서비스 사업 수요 증가로 실적이 개선됐다. 범용 자율주행 솔루션 '카멜레온'과 이기종 로봇 관리·관제 솔루션 '크롬스'를 로봇 제조사 및 서비스 기업에 공급하며 솔루션 매출을 늘리고 있다.

카멜레온은 로봇 1대 단위 라이선스와 포팅 작업 비용을 통해 매출이 발생하고, 크롬스는 라이선스와 고객사 환경에 맞춘 최적화·연동 서비스 비용이 함께 매출로 잡힌다.

로봇 서비스 사업에서도 매출이 꾸준히 증가하고 있다. 회사는 공공기관과 기업을 대상으로 안내·배송·순찰 등 생활밀착형 로봇 서비스뿐 아니라 물류·제조 자동화 프로젝트까지 다양한 영역에서 로봇 서비스를 제공하고 있다.