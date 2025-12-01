클로봇, 코리아 VC 어워즈 '올해의 투자기업'

지능형 로봇 서비스 및 솔루션 전문기업 클로봇은 '코리아 VC 어워즈 2025'에서 올해의 투자기업으로 선정됐다고 28일 밝혔다.

코리아 VC 어워즈는 혁신 벤처 생태계 조성에 기여한 단체와 개인의 업적을 평가해 시상하는 행사다. 주요 모태펀드 운용사 및 우수 기업을 대상으로 매년 개최된다. 올해 16회를 맞았다.

이대희 한국벤처투자 대표(왼쪽)와 김창구 클로봇 대표(오른쪽)가 기념 사진을 찍고 있다. (사진=클로봇)

클로봇은 ▲이기종 로봇 통합 관리 ▲실내 자율주행 ▲비전 인식 ▲AI 알고리즘 기술을 고도화하며 지능형 로봇 서비스를 제공하는 기업으로 강력한 기업가치 성장세를 기록하며 우수성을 인정받았다. 핵심 솔루션 경쟁력과 다양한 산업군으로의 빠른 시장 확장력이 높은 평가를 이끌었다.

회사는 이기종 로봇 통합관제 시스템 크롬스와 범용 실내 자율주행 솔루션 카멜레온 등을 기반으로 제조·물류 분야의 솔루션뿐만 아니라 안내·이송·방역 등 로봇 서비스 영역을 넓히며 150개 이상의 고객사를 확보했다. 2019~2024년까지 연평균 71.7%의 매출 성장률을 기록했다.

또한 최근에는 4족 보행로봇 '스팟'을 활용한 순찰·감시 서비스, 산업용 청소로봇, 건물 내 배송 서비스, 가정용 서비스 로봇 등으로 응용 분야를 확대하며 실내외 전방위 로봇 서비스 확대에 속도를 내고 있다.

관련기사

올해 다양한 기관 및 산업군과 협력도 강화하고 있다. ▲최고급 AI 해외인재 지원사업 선정 ▲인간 수준 통합지능(HLRI) 기반 서비스 로봇 구현 ▲자회사 로아스의 롯데글로벌로지스 미주법인과의 88억원 규모 계약 체결 ▲말레이시아 무브로보틱스와 협력으로 동남아 제조·물류 시장 진출을 본격화하고 있다.

클로봇 관계자는 "올해의 투자기업 수상은 기술 기반 로봇 서비스 기업으로서의 성장 가능성을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 지능형 로봇 기술을 고도화해 글로벌 로봇 서비스 시장에서 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 말했다.