[이유IT슈] 中 전기차 업체들, 왜 스마트안경까지 만들까

전기차 업체들이 스마트안경을 만드는 배경에 관심이 쏠린다. 차량용 디스플레이 경쟁이 포화 단계에 이르자, 차량을 넘어선 '사용자 경험(UX)’을 장악하기 위한 전략적 행보로 분석된다.

최근 중국 전기차 업체 리오토는 첫 스마트안경 ‘리비스’를 오는 3일 공개한다고 밝혔다. 리비스는 리오토가 개발한 AI 비서 ‘리샹퉁쉐’를 탑재한 스마트안경이다. 리비스라는 이름은 마블 영화 ‘아이언맨’에 등장하는 인공지능 비서 ‘자비스’에서 따온 것으로, 자사 AI 기술에 대한 자신감을 드러낸다는 평가다.

리샹 리오토 창업자는 최근 “리비스는 리오토가 만든 최고의 AI 액세서리”라며 “스마트폰을 직접 만들 계획은 없지만, AI 스피커 등 추가 기기 출시는 검토하고 있다”고 말했다.

모델들이 스마트 안경을 쓰고 있는 모습 (사진=리오토 홈페이지)

리오토는 이미 3년 전부터 스마트안경 기술을 차량 내부에 접목해 왔다. 2022년에는 TCL 계열 증강현실(AR) 기업 레이나오와 협력해, 차량 안에서 140인치급 가상 스크린을 구현하는 XR 글라스 체험 서비스를 선보이기도 했다.

스마트안경 개발에 뛰어든 전기차 업체는 리오토만이 아니다. 중국 전기차 업체 니오도 AR 글라스를 상용화한 바 있다. 니오는 AR 전문기업 엔리얼과 손잡고 ‘니오 에어 AR 글라스’를 출시했다. 2021년 처음 ‘차량용 AR 시네마’ 콘셉트를 공개했을 때만 해도 다소 실험적이라는 평가를 받았지만, 현재는 실제 구매 가능한 제품으로 자리 잡았다.

니오의 AR 글라스는 차량 인포테인먼트 시스템 ‘파노시네마’와 연동돼 130~260인치 규모 대형 가상 화면을 구현한다. 전용 AR 스마트링을 활용해 화면을 조작할 수 있어, 장거리 주행 중 몰입형 시청 경험을 제공하는 것이 특징이다.

니오 에어 AR 글라스 이미지 (사진=니오)

이처럼 중국 전기차 업체들이 스마트안경을 만드는 이유는 크게 세가지로 압축된다.

첫째는 차량 기반 AI 생태계 확장이다. 리오토는 ‘마인드 GPT’, 니오는 ‘파노시네마’ 등 자사 인공지능·콘텐츠 플랫폼을 스마트안경이라는 웨어러블 디바이스로 확장해, 사용자가 차량 밖에서도 계속해서 자사 서비스를 이용하도록 유도하고 있다.

둘째는 차별화된 인포테인먼트 경쟁이다. 중국 내 전기차 경쟁이 심화하면서 단순한 디스플레이 크기·해상도 경쟁을 넘어, ‘차 안에서만 경험할 수 있는 몰입형 콘텐츠’를 앞세워 차별화하려는 전략으로 풀이된다. 대형 스크린, AR 시네마, 전용 콘텐츠 라이브러리 등을 결합해 '전기차를 사면 따라오는 엔터테인먼트 생태계'를 구축하고 있는 셈이다.

셋째는 스마트폰 의존도를 줄이고 신규 수익원을 창출하기 위해서라는 분석이다. 스마트안경은 전기차 업체가 직접 단말기를 보유함으로써 스마트폰 운영체제(OS)에 덜 의존하고, 자체 앱·콘텐츠·AI 서비스를 유료 구독 형태로 제공할 수 있는 통로가 된다. 구독형 콘텐츠, 차량 연동 서비스, AR 내비게이션, AI 비서 프리미엄 기능 등으로 차량 밖에서도 수익을 만들어내는 ‘모빌리티 기반 플랫폼 비즈니스’로 확장할 수도 있다.

결국 중국 전기차 업체들이 내놓는 스마트안경은 단순한 액세서리가 아니라, 전기차를 중심으로 한 AI·소프트웨어 플랫폼 경쟁에서 주도권을 쥐기 위한 ‘새로운 전장’이 되고 있다는 평가다.