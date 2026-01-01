수퍼빈, 작년 캔·페트병 5억개 회수…전년比 71% 증가

수퍼빈은 지난 10년간 구축해온 시민 참여 기반 자원순환 모델을 바탕으로 2025년 한 해 거둔 주요 성과를 발표했다.

2025년 한 해 동안 시민들이 수퍼빈의 AI 무인회수기 '네프론'을 이용한 횟수는 총 1천107만 회를 기록하며 전년 대비 11% 증가했다. 네프론을 통해 회수된 페트병과 캔은 약 5억978만 개로 전년 대비 71% 성장했다.

수퍼빈 2025년 주요 성과 (사진=수퍼빈)

시민들의 자발적 참여도 눈에 띄게 늘었다. 누적 회원 수는 전년 대비 22% 증가한 110만 명에 이르렀다. 한 해 동안 시민들에게 지급된 적립 포인트 총액은 45억 원을 달성했다.

회수된 폐자원은 고품질 재생원료로 가공돼 총 7천206톤 판매 실적을 올렸다. 소나무 약 277만 그루를 심은 것과 맞먹는 환경적 가치를 창출한 성과다.

수퍼빈은 이 같은 성과를 바탕으로 r-PET 재생원료 브랜드 '리퓨리움'이 식품용 포장재 시장에 진출할 수 있는 식약처 인증을 획득했다.

회사는 회수 효율을 높이기 위해 대용량 벌크형 무인회수기를 개발하고 있다. 페트병과 캔 외에도 헌 옷·종이팩·소형가전 등으로 수집 대상을 넓힐 계획이다.

또한 페트병을 모아 기부에 활용하는 '곰 이삿집 센터'를 진행하는 등 자원순환에 사회적 가치를 더한 프로젝트를 병행하며 지속 가능한 생태계 구축에 주력했다.

수퍼빈 관계자는 "앞으로도 기술 혁신과 시민 참여를 연결해 지속 가능한 자원순환 생태계를 만들어가는 데 주력할 것"이라고 말했다.