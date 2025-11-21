수퍼빈, 아로마티카 화장품 용기 순환 맞손

기후테크 기업 수퍼빈은 아로마테라피 기반 스칼프·스킨케어 브랜드 아로마티카, 교육혁신 비영리단체 커뮤니코와 함께 '지속가능한 자원순환체계 구축을 위한 공동협력 업무협약(MOU)'을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협약은 AI 기반 순환자원 회수 기술을 중심으로 고품질 투명 페트 재활용률을 높이고, 산업계에서 실질적으로 적용 가능한 순환경제 모델을 만드는 것을 목표로 한다.

특히 이번 협약을 통해 고품질 투명 페트의 '보틀 투 보틀' 순환을 화장품 용기까지 확대한다. 양사는 각 사에서 수거한 화장품 용기를 재생원료화하고 다시 용기로 재탄생시키는 클로즈드 루프 구축을 목표로 한다.

왼쪽부터 김정빈 수퍼빈 대표와 김영균 아로마티카 대표, 임세은 커뮤니코 대표가 업무협약을 마치고 기념 사진을 찍고 있다. (사진=수퍼빈)

자원순환 운영 경험은 교육 콘텐츠에 반영해 학생들이 산업 현장에서 투명 페트가 어떻게 순환되는지 이해할 수 있도록 돕고, 커뮤니코는 이를 바탕으로 전문 강사를 양성한다. 학생들은 아로마티카 리필 제품을 활용해 지속가능한 소비 경험을 체험한다.

향후 각 사는 ▲환경교육 프로그램 운영 ▲재활용 자원 회수 및 활용 성과 공유 등을 단계적으로 추진하며 지속가능한 자원순환 생태계 구축을 이어갈 계획이다.

수퍼빈은 2020년 서울시교육청과 함께 7개의 학교에 무인회수기 '네프론'을 시범 적용한 '수퍼빈루키' 프로젝트를 시작으로, 미래세대 대상 자원순환 교육을 본격화했다. 이후 서울시교육청, 창녕교육지원청, 보령교육지원청 등과 교육 기반을 구축해 왔다.

수퍼빈이 운영하는 투명 페트병 소재화 공장 아이엠팩토리 화성은 환경부 지정 우수환경교육 프로그램으로 선정됐다. 학생들은 아이엠팩토리에서 투명 페트가 어떤 기준과 공정을 거쳐 고품질 재생원료로 생산되는지 직접 확인하고 학습할 수 있다.

김정빈 수퍼빈 대표는 "미래 세대가 쓰레기 문제를 단순한 환경 이슈가 아니라 기술·산업·사회가 연결된 구조적 문제로 이해할 수 있도록 교육을 강화해야 한다"며 "기업 교육 자원을 개방해 지속가능한 자원순환 생태계 조성에 기여하겠다"고 말했다.