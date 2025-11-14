수퍼빈, 사육곰 구출 프로젝트 참여

인공지능(AI) 기후테크 기업 수퍼빈은 환경단체 녹색연합과 함께 사육곰 구출 프로젝트 '곰 이삿짐 센터'를 시작하고 자원순환형 기부 캠페인을 진행한다고 14일 밝혔다.

곰 이삿짐 센터는 철창 속 사육곰을 보호시설로 이송해 새로운 삶을 찾게 하는 녹색연합의 프로젝트다. 수퍼빈은 전국 네프론 네트워크와 디지털 플랫폼을 통해 시민 참여를 확산시키는 역할을 맡았다.

수퍼빈이 운영하는 전국 1천600여 대의 무인회수기 '네프론'과 대면회수 채널인 '수퍼빈모아'를 통해 시민이 투명 페트병을 배출하는 것만으로도 사육곰 구출에 기여할 수 있도록 설계된 프로젝트다.

김정빈 수퍼빈 대표가 곰사 안의 사육곰을 보고 있다. (사진=수퍼빈)

시민이 버린 투명 페트병은 수퍼빈 앱에 포인트로 자동 적립된다. 앱 내 기부 버튼을 통해 손쉽게 전환해 곰 구출 활동에 참여할 수 있다.

특히 수퍼빈은 앱 배너, 네프론 기기 디스플레이, SNS 해시태그 챌린지 등 온·오프라인을 아우르는 다양한 홍보 활동을 통해 누구나 일상 속 작은 실천으로 동물복지에 동참할 수 있도록 하고 있다.

캠페인은 오는 28일까지 진행된다. 국립공원공단 야생생물보전원은 12월 곰이 겨울잠에 들기 전까지 보호시설 입식을 마무리할 예정이다. 녹색연합은 11월 내 한 마리라도 더 구출하기 위한 모금 활동을 이어가고 있다.

녹색연합 곰 이삿짐 센터 프로젝트는 1개체 구출에 약 500만원 이상이 소요된다. 후원자는 곰의 새 출발을 응원하는 마음으로 곰에게 직접 이름을 지어주는 참여형 캠페인도 함께 진행 중이다.

관련기사

김정빈 수퍼빈 대표는 "전국 100만 명의 이용자들과 함께 자원순환의 힘으로 생명을 구하고 싶었다"며 "인간이 만든 폐기물이 다른 생명의 서식지를 위협하지 않도록 재활용을 극대화하는 것이 수퍼빈의 철학"이라고 덧붙였다.

한편 수퍼빈은 자사 플랫폼을 활용해 다양한 환경·사회 캠페인과의 협업을 이어가며, 시민이 일상 속에서 쉽고 즐겁게 기부에 동참할 수 있는 구조를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.