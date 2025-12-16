수퍼빈, 시민참여 수거 기반 'r-PET 재생원료' 식약처 인증

수퍼빈은 일반 시민의 자발적 참여로 수거된 투명 페트병을 원료로 생산한 자사 프리미엄 재생소재 '리퓨리움 r-PET pellet'이 식품의약품안전처로부터 식품용 기구 및 용기·포장 기준 및 규격 적합 인증을 획득했다고 16일 밝혔다.

이번 인증은 수퍼빈의 r-PET 재생원료가 식음료용 페트 용기 제조에 필요한 안전성과 적합성을 공식적으로 인정받았음을 의미한다.

재활용 선별장에서 공급되는 혼합 플라스틱 베일이 아닌, 시민들의 자발적 참여로 분리배출된 투명 페트병을 원료로 한 재생소재가 식약처 인증을 획득한 사례는 현재까지 수퍼빈이 유일하다.

프리미엄 재생소재 '리퓨리움' (사진=수퍼빈)

기존 식품용기용 r-PET 펠렛 생산업체들은 재활용 선별장에서 공급받은 혼합 플라스틱 베일에서 PET 재질을 선별해 재생소재를 생산한다. 이 방식은 식품용·비식품용 PET 용기가 혼재되어 있고 내용물 잔재나 이물질로 인한 오염 가능성이 높아 고순도 원료 확보에 한계가 있었다.

회사는 인공지능(AI) 무인회수기 '네프론'과 재활용자원 거래 시스템이 결합된 원물 확보 구조를 확보했다. 네프론 AI 선별 기술로 깨끗한 투명 페트병만을 수거하며, 투입 시 보상을 제공하는 인센티브 시스템을 통해 시민들의 자발적 참여를 유도한다.

네프론은 지난달 말 기준 전국 약 1천650대가 보급됐다. 이를 포함한 수퍼빈의 자체 수거체계를 통해 확보되는 투명 페트병 원물은 월 1천 톤을 넘어섰다. 이렇게 수거된 고품질 원물은 자체 물류망을 통해 다른 자원과 혼합 없이 분리 운송돼 자체 재생소재 생산 공장에서 가공된다.

수퍼빈은 유럽 식품안전청(EFSA)과 미국 식품의약국(FDA)이 승인한 에레마 바큐나이트 공정을 적용해, 식품용기용으로 활용 가능한 고품질 r-PET 펠렛을 생산하고 있다. 원료 수거부터 운송, 소재화까지 전 과정을 자체 역량으로 수행한다.

수퍼빈은 이번 인증을 계기로 '리퓨리움' 브랜드를 앞세워 고품질 r-PET 재생소재 시장을 공략한다. 그간 잠재 수요처들과 협의를 이어온 만큼 식약처 인증을 기점으로 국내외 식음료·패키징 기업과의 협력이 본격화될 전망이다.

수퍼빈 관계자는 "시민의 자발적 참여를 기반으로 한 고순도 원료 확보가 수퍼빈 재생소재의 핵심 경쟁력이자 차별화 요소"라며 "리퓨리움은 시민 참여 기반 순환경제 구조로 구현한 최고 수준 품질의 재생소재를 상징한다"고 말했다.