김성환 기후장관, 수퍼빈 화성공장 방문

수퍼빈은 김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 26일 플라스틱 폐기물 회수·재활용 업체 현장 점검 일환으로 아이엠팩토리 화성 공장을 방문했다고 29일 밝혔다.

김 장관은 투명 페트병을 다시 식품용기 재생원료로 활용하는 '보틀 투 보틀' 순환 구조를 직접 확인하고, 향후 투명페트병 재생원료 사용 의무화 비율 상향에 대비한 민간 재활용 사업자들의 준비 수준과 공급 여건을 점검했다.

김정빈 수퍼빈 대표(왼쪽)가 김성환 기후에너지환경부 장관(오른쪽)을 안내하고 있다. (사진=수퍼빈)

그는 AI 무인회수기 '네프론' 시연을 참관하고 시민참여형 분리수거 방식으로 고순도 투명페트병 원물을 확보하는 구조를 확인했다. 이어 아이엠팩토리 생산 공정을 둘러보며 식품용기 제조에 적합한 수준의 고품질 재생원료로 가공되는 과정을 살폈다.

수퍼빈은 AI 선별 기술이 탑재된 무인회수기를 통해 시민이 배출한 투명페트병을 수거하고 분리 운송해 자체 공장에서 고품질 r-PET 재생원료를 생산하고 있다. r-PET 재생원료 브랜드 '리퓨리움'은 식품의약품안전처 인증을 획득했다.

재활용 선별장을 통해 공급되는 혼합 플라스틱 베일이 아닌 시민들의 자발적 참여로 분리 수거한 투명 페트병 원료로 식약처 인증을 획득한 것은 국내에서 수퍼빈이 유일하다.

관련기사

김 장관은 "수퍼빈 시스템은 해외에도 충분히 경쟁력이 있다"며 "자원순환 모델이 수출될 수 있으면 좋겠다"고 평가했다. 수퍼빈 측은 "정부 탈플라스틱 정책 방향을 구현하는 민간 파트너로서 책임을 다하겠다"고 화답했다.

수퍼빈은 앞으로도 무인회수기를 기반으로 한 거점수거 인프라를 지속적으로 확충하고 '리퓨리움' 브랜드를 앞세워 고품질 r-PET 재생원료 시장을 공략할 계획이다.