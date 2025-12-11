젠하이저, DSP 기반 서브우퍼 노이만 KH 시리즈 5종 출시

젠하이저 자회사이자 방송·음향장비 전문기업인 노이만은 스튜디오에서 사용하는 모니터링 스피커 라인업인 KH 시리즈에 디지털 신호 처리(DSP) 엔진을 적용한 신형 서브우퍼 5종을 출시한다고 11일 밝혔다.

이번에 공개된 제품은 KH 805 II, KH 810 II, KH 870 II 3종과 오디오 오버 IP(AoIP) 워크플로우를 지원하는 KH 810 II AES67 및 KH 870 II AES67 2종이다.

새로운 KH 서브우퍼는 높은 출력 및 정밀한 저역 재생, 다양한 시스템과 호환되는 확장성을 갖춰 스테레오부터 멀티채널, 3D 이머시브 오디오까지 폭넓은 음향제작 환경에 대응하는 것이 특징이다.

노이만, 신형 서브우퍼 KH 805 II, KH 810 II, KH 870 II (사진=젠하이저)

KH 805 II는 기존 노이만의 소형 서브우퍼인 KH 750 DSP 대비 약 2배에 가까운 출력을 제공한다. 볼륨을 높이거나 깊은 저역을 재생할 때에도 소리가 흐트러지지 않고 안정적으로 유지된다.

특히 KH 120 II, KH 150, KH 310 등과 같은 중소형 모니터 스피커와 조합할 경우, 작은 룸 환경에서도 단단하고 정확한 저음을 확보해 균형 잡힌 모니터링 환경을 구축할 수 있다.

KH 810 II는 최대 7.1.4 채널의 베이스 매니지먼트를 지원해 중급 이상의 돌비 애트모스 스튜디오에 적합하다. 상위 모델인 KH 870 II는 동일한 7.1.4 구성에 약 두 배의 출력까지 갖춰 대형 룸이나 KH 420과 같은 플래그십 모니터링 스피커를 사용하는 고급 프로덕션이나 마스터링 환경에 최적화돼 있다.

KH 810 II AES67과 KH 870 II AES67은 네트워크 기반의 제작 환경을 고려해 설계됐다. 두 모델은 AES67 기반 12채널 오디오 입력, ST 2110·ST 2022-7(이중화 전송) 같은 방송 표준뿐 아니라 단테, 라벤나, NMOS 등 네트워크 오디오 기술과도 호환된다.

신형 KH 서브우퍼는 DSP 엔진을 탑재해 노이만의 측정용 마이크 MA 1의 자동 보정 시스템을 지원한다. DSP 모니터링 스피커뿐만 아니라 아날로그 KH 스피커와의 조합에서도 안정적인 저역 모니터링이 가능하다.

야스민 리허스 노이만 CEO는 "음악, 포스트 프로덕션, 방송 등 모든 분야에서 이머시브 오디오가 새로운 표준으로 자리 잡고 있다"라며 "새로운 KH 서브우퍼는 스튜디오 규모와 포맷에 관계없이 적용 가능한 확장성과, 아날로그 및 DSP 기반 KH 모니터와의 완벽한 호환성을 제공한다"라고 말했다.