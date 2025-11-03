젠하이저, 연말 마이크 할인 행사

독일 오디오 기업 젠하이저는 올해 연말까지 카메라 마이크 할인 행사를 진행한다고 3일 밝혔다.

행사는 젠하이저 80주년 기념 캠페인 일환으로 마련됐다. 초보 크리에이터부터 전문가까지 폭넓게 사용할 수 있는 마이크 'MKE 시리즈' 주요 제품을 20% 이상 할인 판매한다.

젠하이저 카메라용 마이크 MKE 400 시리즈 (사진=젠하이저)

먼저 카메라용 샷건 마이크 MKE 400를 24% 할인된 25만원에 선보인다. 스마트폰 및 카메라 겸용 'MKE 400 모바일 키트'는 23% 할인된 29만원, 전문 방송용 샷건 마이크 'MKE 600'은 21% 할인된 33만원에 각각 판매한다.

젠하이저 관계자는 "연말을 맞아 더 많은 창작자들이 젠하이저의 마이크를 통해 한층 높은 수준의 콘텐츠를 완성하길 바란다"고 말했다.

