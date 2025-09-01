'80주년' 젠하이저, 마이크 제품 40% 할인 프로모션

독일 오디오 기업 젠하이저는 창립 80주년을 기념해 오디오 엔지니어, 뮤지션, 크리에이터 등을 위한 인기 마이크 할인 행사를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 프로모션에서 젠하이저는 공연·스튜디오 현장은 물론 온라인 콘텐츠 제작과 라이브 스트리밍 환경까지 아우르는 제품군을 최대 40% 할인된 가격에 제공한다.

젠하이저는 9월 1일부터 10월 31일까지 두 달간 라이브 및 녹음 현장에서 널리 사용되는 주요 마이크 제품군을 할인 판매한다. 기타 앰프 및 드럼 마이킹에 특화된 다이내믹 악기용 마이크 'E 609'를 약 40% 할인된 9만9천원에 판매한다.

젠하이저 프로파일 USB 마이크 (사진=젠하이저)

이외에도 크리에이터를 위한 ▲올인원 무선 마이크 시스템 '프로파일 와이어리스'를 26% 할인이 적용된 33만원에 ▲카메라용 마이크 'MKE 200' 및 'MKE 200 모바일 키트'를 각각 24%, 27% 할인이 적용된 9만9천원, 11만9천원에 판매한다.

이어 9월 15일부터 11월 15일까지는 스트리머를 위한 프로모션이 진행된다. 플러그 앤 플레이를 지원하는 지향성 마이크 '프로파일 USB 마이크'와 붐 암이 포함된 '프로파일 스트리밍 세트'를 각각 약 40% 할인이 적용된 11만8,000원, 18만원에 제공한다.

두 제품 모두 고성능 콘덴서 캡슐 'KE 10'을 탑재해 전문 녹음과 실시간 방송에서 화자의 목소리를 선명하고 자연스럽게 전달한다.

젠하이저 관계자는 "지난 80년간 마이크 분야에서 전 세계 전문가들의 신뢰를 받아왔다"며 "이번 프로모션은 그 여정을 함께해 주신 고객분들께 감사의 뜻을 전하고자 마련됐다"라고 말했다.