젠하이저, 무선마이크 설계지원 서비스 선봬

독일 오디오 기업 젠하이저는 무선 마이크 시스템을 빠르고 정확하게 설계할 수 있는 웹 기반의 서비스 '와이어리스 플래너'를 공개했다고 13일 밝혔다.
솔루션은 교육기관, 기업 회의실, 라이브 이벤트 현장 등 다양한 환경에서 젠하이저 무선 마이크 솔루션을 손쉽게 구성할 수 있도록 설계됐다.
일반적으로 무선 마이크 시스템 설계는 송수신 주파수 간 간섭과 외부 전파 영향을 최소화해야 한다. 환경마다 장비 성능에도 차이가 발생한다. 부품별 호환 여부도 다르다.
와이어리스 플래너는 이런 어려움을 해소하기 위해 개발된 무료 온라인 도구다. 음향 전문 지식이 없는 사용자도 직관적으로 이용할 수 있다.
사용자는 채널 수와 수신기, 송신기, 마이크 캡슐, 배터리, 충전기, 안테나 등 핵심 구성 요소를 단계별 인터페이스에서 선택하면 프로젝트 환경과 요구사항에 최적화된 제품 조합을 제안받을 수 있다.
설계를 완료하면 시스템 개요, 부품 목록, 제품 사양, 부품 번호 등이 포함된 결과 보고서가 제공돼 설치 계획과 예산 수립을 동시에 진행할 수 있다. 젠하이저 기술지원팀과 연계해 설계 검토, 맞춤형 제안, 제품 상담 등 추가 지원도 받을 수 있다.
신속한 의사결정이 필요한 일정이나 민감한 프로젝트에도 유용하다. 현재 국내에서는 디지털 무선 마이크 시스템 'EW-DX'를 대상으로 서비스를 지원한다.
사이먼 폴튼 젠하이저 제품 마케팅 매니저는 "와이어리스 플래너는 고객이 필요로 하는 시스템을 빠르고 정확하게 완성할 수 있도록 돕는 실용적인 도구"라며 "어떤 환경에서도 신속하고 효율적인 무선 시스템 구축이 가능하다"고 말했다.