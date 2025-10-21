젠하이저, 무선 헤드폰 'HDB 630' 출시

독일 오디오 기업 젠하이저는 하이파이 애호가를 위한 레퍼런스급 무선 헤드폰 'HDB 630'을 출시했다고 21일 밝혔다.

신제품은 유선 헤드폰 수준의 고음질과 무선의 편의성을 결합한 것이 특징이다.

HDB 630은 젠하이저의 명기 HD 650의 사운드 튜닝을 계승하고, 아일랜드 툴라모어 공장에서 생산되는 SYS38 다이내믹 트랜스듀서와 전용 어쿠스틱 시스템을 탑재해 깨끗하고 균형 잡힌 음질을 제공한다.

젠하이저 무선 헤드폰 'HDB 630' (사진=젠하이저)

BTD700 USB-C 동글을 기본 제공해 어떤 단말에서도 AptX 어댑티브 코덱 기반 24bit/96kHz 하이레스(Hi-Res) 오디오를 무선으로 감상할 수 있다.

또한 젠하이저 플래그십 모델 HE 1의 기술을 적용한 크로스피드 기능으로, 스피커처럼 자연스러운 공간감을 구현한다.

업계 최초로 파라메트릭 이퀄라이저를 지원해 사용자가 주파수를 직접 조정하며 자신만의 사운드를 세밀하게 설정할 수 있다.

이외에도 어댑티브 노이즈 캔슬링(ANC), 60시간 재생, 10분 충전 시 7시간 사용 가능, 스마트 컨트롤 플러스 앱 연동, 3.5mm 및 USB-C 유선 연결 등을 지원한다.

토비아스 리터 젠하이저 음향 엔지니어는 "이동 중에도 깊이 있고 균형 잡힌 사운드를 즐길 수 있도록 튜닝했다"며 "유선과 무선의 경계를 허무는 오디오 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

가격은 72만9천원이다. 젠하이저 공식스토어 및 네이버 브랜드 스토어 등에서 구매할 수 있다.