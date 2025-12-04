젠하이저, 애플 비전프로용 공간 음향 믹싱 소프트웨어 노이만 '비스' 출시

젠하이저 자회사이자 방송·음향장비 전문기업인 노이만은 애플의 비전 프로에서 사용하는 공간 오디오 믹싱 소프트웨어 '비스(VIS)'를 출시한다고 4일 밝혔다.

비스는 공간 음향을 제작하기 위한 AR 기반의 오디오 제작 애플리케이션이다. 기존 2차원(2D) 기반 인터페이스를 3차원(3D) 증강현실(AR) 공간으로 확장해 창작자가 오디오 오브젝트를 눈으로 보고, 손동작으로 직접 조작할 수 있도록 구현했다.

비스를 사용하는 사운드 엔지니어는 비전 프로의 제스처 기반 인터페이스를 활용해 가상의 사운드 오브젝트를 직관적으로 이동 및 배치할 수 있어 복잡한 공간 오디오의 믹싱 과정을 보다 효율적이고 빠르게 처리할 수 있다.

노이만, 애플 비전 프로용 공간 음향 믹싱 소프트웨어 '비스' (사진=젠하이저)

비스는 맥 로직 프로 소프트웨어와 통합할 수 있어 스튜디오 작업 편의성과 연속성을 높였다. 비전 프로 내 가상 화면에 로직 프로를 띄워 자유롭게 크기나 위치를 조절할 수 있다. 외부 환경을 투과해 볼 수 있는 비전 프로의 저지연 '패스스루' 기능을 활용해 오디오 인터페이스와 믹서 등 물리적 장비를 가상 공간에서 함께 조작할 수 있다.

스피커 기반 스튜디오 환경은 물론 헤드폰 기반의 이머시브 믹싱도 지원한다. 이를 위해 노이만의 공간 오디오 플러그인 '라임'을 통합했으며, 비전 프로의 헤드 트래킹 기술을 활용해 최대 7.1.4 채널 공간 음향을 재현한다. 젠하이저 몰입형 오디오 기술 '앰비오' 알고리즘을 적용해 자연스러운 울림과 공간감을 구현한다.

야스민 리허스 노이만 CEO는 "비스는 변화하는 제작 환경에 맞춰 공간 오디오의 작업 방식을 한 단계 발전시키기 위해 개발된 솔루션"이라며 "컴퓨팅 기술과 직관적인 제스처 컨트롤을 결합해 공간 오디오 제작 과정의 전반을 더욱 창의적이고 유연하게 만들어줄 것"이라고 말했다.

비스는 애플 비전 프로 및 비전 OS 26 이상, 맥 OS 26 및 로직 프로 11.2 이상 버전에서 사용 가능하다. 비스에 대한 보다 자세한 정보는 노이만 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다