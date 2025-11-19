[써보고서] "하나로 들고, 둘로 녹음"…젠하이저 '프로파일 와이어리스'

콘텐츠 제작 현장에서 장비를 간소화할 수 있다는 건 아주 큰 장점이다. 젠하이저 '프로파일 와이어리스'는 이같은 소구점(Appeal Point)을 가장 먼저 해결한 제품이다.

송신기·수신기·충전바·액세서리를 모두 하나로 묶은 2채널 올인원 무선 마이크 시스템으로, 단순히 소리를 받는 장비가 아니라 촬영 흐름 전체를 단순화하는 도구에 가깝다.

이 제품의 가장 흥미로운 특징은 수신기에 송신기를 직접 장착하면 즉시 '핸드헬드 마이크'로 변환된다는 점이다. 충전바에 윈드실드를 씌우면 형태가 완전히 휴대용 마이크처럼 바뀌고 인터뷰용으로 바로 사용할 수 있다.

젠하이저 '프로파일 와이어리스' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

촬영 현장에서 라발리에와 핸드헬드 방식 중 편의에 따라 바꿔 쓸 수 있다는 점이 강점이다. 송신기를 수신기 위에 끼워 넣는 순간 별도 세팅 없이 독립적으로 운용 가능한 핸드헬드 마이크가 된다.

현장에서 기자나 인터뷰이에게 마이크를 건네야 할 때 특히 편리했다. 가방 안에서 찾아 끼우고 연결하는 복잡함이 없다. 손에 쥐면 바로 녹음되는 마이크 같은 직관성을 제공한다.

2개의 송신기를 페어링하면 카메라·스마트폰 앱 설정에 따라 개별적으로 좌·우 채널에 녹음돼 2인 인터뷰나 대화형 콘텐츠 제작에 최적화된다. 장비를 바꿀 필요 없이 송신기 두 개와 수신기 하나면 모든 상황이 커버된다.

프로파일 와이어리스의 가장 실용적인 기능은 32비트 플로트 녹음이다. 다이나믹 레인지가 넓어 음량을 잘못 맞춰도 클리핑이 나지 않는다. 현장에서 음량 체크에 시간을 충분히 쓰기 어렵거나 갑자기 큰 소리가 나도 안정적이다.

젠하이저 '프로파일 와이어리스' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

특히 각 송신기에는 16GB 메모리가 들어 있어 무선이 잠시 끊겨도 자동으로 내부 녹음이 켜진다. 최대 30시간 내부 녹음이 가능하다. '오디오가 날아갔다'는 최악의 상황 자체를 방지하는 구조다.

리시버는 안전 채널 모드를 지원한다. 좌·우 채널 중 한쪽은 낮은 볼륨으로 자동 백업 녹음을 유지해 갑작스러운 고음·클리핑이 발생하더라도 대체 파일을 확보할 수 있다. 영상 제작에서 오디오 손실을 막을 수 있다.

프로파일 와이어리스의 충전바는 단순한 충전 크래들이 아니다. 송신기·수신기 전체를 보관하며, USB-C로 동시 충전이 가능하고, 윈드실드 장착 시 휴대용 인터뷰 마이크로 변환할 수 있다.

크리에이터 향 제품이지만, 전문 방송 촬영에서도 유연하게 사용될 만한 구조다. 특히 출장 촬영처럼 장비를 많이 챙길 수 없는 환경에서는 '이 바 하나면 해결된다'는 느낌을 받을 수 있었다.

젠하이저 '프로파일 와이어리스' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

제품은 사전 페어링된 상태로 출고된다. 연결이 느린 앱 기반 설정 과정이 없다. 카메라 콜드슈에 장착하거나 스마트폰에 USB-C 또는 라이트닝 연결, 노트북에 꽂아 데스크톱 마이크로 사용하는 등 어떤 구성에서도 세팅이 간편하다.

오디오는 젠하이저답게 선명하고 자연스러웠다. 78.5dB(A) 신호대잡음비, 최대 113dB SPL의 콘덴서 마이크 특성도 잘 살아 있다. 실내 인터뷰뿐 아니라 실외 촬영에서도 바람 소리를 비교적 잘 억제했다.

의류 부착용 자석 클립도 기본으로 제공된다. 옷감 손상 없이 안정적으로 마이크를 고정할 수 있다.

젠하이저 프로파일 와이어리스는 촬영 환경에 따라 장비를 바꿔야 했던 기존 크리에이터의 일상적 고민을 해결하는 제품이다.

▲핸드헬드 마이크부터 ▲라발리에형 클립온 2채널 ▲카메라·스마트폰·노트북 호환 ▲32비트 플로트와 30시간 내부 녹음 ▲안전 채널 ▲충전·보관·마이크 전환까지 되는 충전바 등 기능이 하나의 생태계 안에서 완성된다.

취미용 마이크를 생각한다면 44만9천원이라는 가격이 결코 가볍지는 않다. 다만 녹음 신뢰도와 구성 편의성을 고려하면 장비를 줄이고 싶은 크리에이터에게 충분히 가치 있는 선택이다.