카카오게임즈, 올해 '찾아가는 프렌즈게임 랜드'로 1천723명에 게임 체험 제공

카카오게임즈는 올 4월부터 11월까지 진행한 사회공헌 캠페인 '찾아가는 프렌즈게임 랜드'를 통해 전국 아동·청소년 1천723명에게 게임 기반 체험과 교육 콘텐츠를 제공했다고 9일 밝혔다.

'찾아가는 프렌즈게임 랜드'는 게임 문화 접근성이 낮은 아동·청소년을 지원하기 위해 2019년부터 시작된 캠페인이다. 2025년까지 총 81회 진행됐으며, 누적 참여자는 약 1만7천명에 달한다.

특히 올해는 국제아동권리 NGO 세이브더칠드런과 협업해 총 9회에 걸쳐 캠페인을 진행했다. 재활병원, 지역아동센터, 특수학교 등 아동들의 생활 공간을 직접 찾아가 아동권리 교육과 장애 인식 개선 콘텐츠를 제공하며 활동을 고도화했다. 본사가 위치한 성남시에서도 시청광장과 종합운동장 등에서 5회에 걸쳐 행사를 열어 지역사회 공헌에 힘썼다.

올해 캠페인은 '장애인의 날', '세계놀이의 날', '아동학대 예방의 날' 등 주요 기념일과 연계해 주제 기반의 사회공헌(CSR) 활동으로 기획됐다. 올바른 게임 이용 문화 확산, 진로 탐색, 아동 권리 보호 등 다양한 사회적 가치를 담은 프로그램이 운영됐다.

장애 유무와 관계없이 누구나 참여할 수 있는 환경 조성에도 주력했다. 서울 서대문구 세브란스 재활병원, 성남 혜은학교 등에서는 휠체어 이용 아동도 즐길 수 있는 '휠체어 e스포츠 게임'을 선보였다. 이외에도 전문 기관과 협력해 언플러그드 코딩 게임, 감정단어 카드게임 등 교육적 가치를 더한 콘텐츠를 확대했다.

카카오게임즈 관계자는 "'찾아가는 프렌즈게임 랜드'는 게임이 가진 긍정적 경험을 모든 아동에게 전달하겠다는 취지"라며 "앞으로도 아동권리 증진과 포용적 게임문화 확산을 위한 활동을 이어가겠다"고 전했다.