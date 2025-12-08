카카오게임즈, SM엔터 IP 신작 '슴미니즈' 글로벌 CBT 시작

카카오게임즈는 SM엔터테인먼트의 IP(지식재산권)를 활용한 신작 모바일 게임 'SMiniz(이하 슴미니즈)'의 글로벌 CBT를 시작했다고 8일 밝혔다.

이번 테스트는 오는 12일까지 안드로이드 OS 이용자를 대상으로 진행된다. 카카오게임즈는 지난 달 팬덤 커뮤니티를 통해 참가자를 모집했으며, 사전 신청을 통해 선정된 이용자에 한해 테스트 자격이 주어진다.

슴미니즈는 SM 소속 아티스트를 형상화한 '미니즈' 캐릭터와 함께 매치3 퍼즐을 즐기는 캐주얼 게임이다. 이번 테스트에서는 NCT, 에스파, 라이즈 등 주요 아티스트를 기반으로 한 게임 캐릭터와 포토카드 컬렉션 등 핵심 콘텐츠가 공개된다.

이용자들은 퍼즐 플레이 외에도 캐릭터와 포토카드를 꾸미는 커스터마이징 기능을 체험할 수 있다.

카카오게임즈는 정식 출시 전 진행되는 이번 CBT를 통해 게임 안정성을 점검하고 이용자 피드백을 반영해 완성도를 높일 계획이다.

슴미니즈는 2026년 1분기 정식 출시를 목표로 하고 있다. 메타보라가 개발을 맡았으며, SM엔터테인먼트가 IP를 제공하고 카카오게임즈가 글로벌 퍼블리싱 및 서비스를 담당한다.