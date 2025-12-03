카카오게임즈 '아키에이지 워', 첫 글로벌 통합 서버 사전등록 시작

카카오게임즈는 MMORPG '아키에이지 워'의 대규모 업데이트를 앞두고 글로벌 통합 신서버와 신규 직업에 대한 사전등록을 시작했다고 3일 밝혔다.

오는 17일 추가되는 '그델론'과 '에윈'은 '아키에이지 워' 최초의 글로벌 통합 서버다. 국내와 해외 이용자가 동일한 환경에서 플레이할 수 있으며, 기존 서버와 구분된 콘텐츠 오픈 순서를 적용해 성장 부담을 낮춘 것이 특징이다.

특히 두 신규 서버는 '팔로스의 샘물' 시스템을 제외해 대부분의 아이템을 사냥과 거래로 획득하도록 설계됐다. 또한 '그로아' 소환권과 유물 장신구 4종을 유료 재화가 아닌 게임 내 재화로 판매해 접근성을 높였다.

신규 직업 '마검사'도 이번 업데이트를 통해 추가된다. 마검사는 게임 최초로 기술 전환(스탠스 체인지) 시스템이 적용된 직업으로, 신규 상태 이상인 '정전기'를 활용해 적을 제압하고 피해를 입히는 전투 스타일을 보유했다.

카카오게임즈는 사전등록 참여자 전원에게 희귀 등급의 직업, 그로아, 탈것 소환권을 지급한다. 이와 함께 '다그란의 선물' 포인트 교환소를 오픈, 지난달 26일까지의 누적 결제 금액에 따라 포인트를 제공하며 이를 영웅 직업 선택 소환권 상자 등으로 교환할 수 있도록 지원한다.

카카오게임즈 관계자는 "최초의 글로벌 통합 신서버는 이용자들이 국가와 서버의 경계를 넘어 함께 경쟁하고 협력할 수 있는 새로운 환경이 될 것"이라고 전했다.