카카오게임즈, KCGS ESG 평가서 3년 연속 통합 ‘A등급’ 획득

카카오게임즈는 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 ‘2025년 ESG 평가’에서 3년 연속 통합 A등급을 획득했다고 20일 밝혔다.

이번 평가에서 카카오게임즈는 환경(E)과 지배구조(G) 부문에서 ‘A(우수)’, 사회(S) 부문에서 ‘A+(매우 우수)’ 등급을 받았다. 이는 전년과 동일한 평가 결과로, 전 부문에서 A등급 이상을 유지했다.

부문별 성과를 살펴보면 환경 부문에서는 기후변화가 기업 재무에 미치는 영향을 분석해 공개하는 ‘TCFD(기후변화 관련 재무정보 공개 협의체)’ 공시 체계를 구축하고, 매년 임직원 대상 환경교육을 다양화했다.

카카오게임즈 CI

사회 부문에서는 정보보안 및 개인정보 보호 분야의 중장기 목표를 설정하고 국제표준인증(ISO 27001·27701)을 취득해 관리 체계를 강화했다. 지배구조 부문에서는 전사 리스크 관리체계 구축 및 내부감사 조직 신설로 투명성을 높였으며, 여성 사외이사 비율을 확대해 이사회 다양성을 제고했다.

앞서 카카오게임즈는 지난 3월 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 주관하는 ESG 평가에서도 국내 게임사 최초로 ‘AAA’ 등급을 획득한 바 있다.

카카오게임즈 관계자는 “전 세계 이용자에게 책임 있는 서비스를 제공하기 위해 ESG 경영을 지속적으로 강화하고 있다”며 “앞으로도 체계적인 전략과 실행 기반을 고도화해 다양한 이해관계자와 함께 ‘지속가능한 플레이’ 환경을 확산해 나가겠다”고 말했다.