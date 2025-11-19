카카오게임즈 '오딘', 구글 플레이 2025 '올해를 빛낸 PC게임' 수상

카카오게임즈는 라이온하트 스튜디오가 개발한 MMORPG '오딘: 발할라 라이징(이하 오딘)'이 구글 플레이가 주관하는 '올해를 빛낸 수상작' 중 '올해를 빛낸 PC게임' 부문에서 한국, 미국, 캐나다 등 다수 국가의 수상작으로 선정됐다고 19일 밝혔다.

'오딘'은 2021년 한국 출시를 시작으로 2022년 중화권, 2023년 일본을 거쳐 올해 4월 글로벌 지역으로 서비스를 확장했다. 국내 출시 당시 구글 플레이 매출 17주 연속 1위를 기록했으며, 해외 시장에서도 대만 2위, 필리핀 5위, 태국과 일본 8위 등의 성과를 거뒀다.

서비스 4주년을 맞은 올해도 성과를 이어가고 있다. 지난 6월 신규 전직 클래스 '새크리파이스' 출시와 함께 국내 구글 플레이 매출 1위를 재탈환했으며, 10월 '프로스트 본' 업데이트로 순위 상승세를 보였다. 지난 4월 출시된 글로벌 버전은 400만 건 이상의 다운로드를 기록했으며, 글로벌 누적 다운로드 수는 2천만 건을 돌파했다.

관련기사

카카오게임즈 '오딘', 올해를 빛낸 PC 게임 수상.

김남호 라이온하트 스튜디오 기획 총괄 디렉터는 "한국은 물론 글로벌 시장의 PC 이용자들이 구글 플레이 게임즈를 통해 편리하게 게임에 접근할 수 있었던 점이 좋은 성과로 이어졌다"며 "앞으로도 이용자들에게 최고의 게임 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

카카오게임즈 관계자는 "오딘이 국내외에서 많은 사랑을 받으며 수상까지 하게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 완성도 높은 콘텐츠를 선보여 오랫동안 사랑받는 게임이 될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.