"대학생활 선배한테 물어봐"...에브리타임 '무물보' 이벤트 열어

26학번이 묻고 선배가 답하는 전용 Q&A 공간 운영

인터넷입력 :2025/12/09 08:59

백봉삼 기자

비누랩스 에브리타임이 12월15일부터 2월28일까지 26학번 새내기의 첫 대학생활을 응원하기 위해 '대학생활 무엇이든 물어보세요'(이하 무물보) 이벤트를 진행한다.

이번 행사는 신입생이 재학생 선배들과 소통하며 캠퍼스 생활에 대한 궁금증을 해소하고, 학교 정보를 실시간으로 공유하는 과정에서 에브리타임의 커뮤니티 기능을 자연스럽게 경험할 수 있도록 마련됐다.

무물보 이벤트는 에브리타임 앱 내 '대학생활 무물보' 페이지에서 참여 가능하다. 신입생과 재학생은 이용자 유형에 따라 각각 전용 참여 화면이 제공되며, 신입생은 질문을 올리고 선배는 이에 답변하는 방식으로 상호 소통할 수 있다.

에브리타임 무물보 이벤트

신입생은 대학생활과 관련해 질문을 등록할 때마다 자동으로 경품 추첨에 참여하게 되며, 당첨자에게는 아이패드 에어(10명)가 제공된다. 재학생 선배는 자신의 답변이 채택될 때마다 경품 응모권인 ‘꽃’을 획득하고, 이 꽃을 사용해 맥북 에어(10명), 네이버페이 포인트(1천명) 등 대학생들이 선호하는 다양한 경품이 포함된 추첨에 참여 가능하다.

또 신입생은 해당 이벤트 페이지 내에 별도로 마련된 ‘새내기 혜택관’에서 디즈니+ 6개월 50% 할인, Canva Pro 3개월 무료 이용권, 롯데월드(잠실/부산) 자유이용권 40% 이상 할인 등 새내기를 위한 다양한 혜택을 만나볼 수 있다.

김한이 비누랩스 대표는 “새내기 여러분들이 대학생들의 가장 활발한 소통과 정보 공유의 장으로 자리 잡은 에브리타임에서 안정적인 대학생활을 시작하길 바란다”며 “앞으로도 선배와 후배가 정보를 공유하고 성장할 수 있는 건강한 생태계를 만들어가기 위해 노력하겠다”고 말했다.

백봉삼 기자paikshow@zdnet.co.kr
에브리타임 새내기 대학생활 비누랩스 이벤트 신입생 선배

