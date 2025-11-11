'카톡 개편 논란' 후 대학생들 반응 조사했더니

최근 카카오톡의 친구탭 개편 이후에도 Z세대 대학생들은 여전히 주로 사용하는 메신저로 카카오톡을 활용하는 것으로 나타났다.

비누랩스 인사이트가 대학생활 플랫폼 ‘에브리타임’을 통해 지난 11월 3일부터 9일까지 대학생 210명을 대상으로 메신저 이용 현황 조사를 실시한 결과, 응답자의 82.4%가 카카오톡을 주 메신저로 사용하는 것으로 답했다고 11일 밝혔다. 인스타그램 DM은 13.3%, 디스코드는 2.4%로 뒤를 이었다.

이번 조사에서는 카카오톡의 친구탭 개편 이후 대학생들의 인식 조사도 함께 이뤄졌다. 전체 응답자 중 83.3%는 카카오톡 업데이트를 완료했고 16.7%는 업데이트를 하지 않았다고 밝혔다.

카카오톡 개편에 대한 전반적인 인식을 묻는 항목에서는 ‘더 불편해졌다’가 81.9%로 ‘비슷하다’(14.8%)와 ‘더 좋아졌다’(3.3%)를 크게 앞섰다.

불편을 느낀 이유를 묻는 복수응답 항목에서는 ▲친구목록이 피드중심으로 바뀌어서 혼란스럽다(70.9%)가 가장 높았고 ▲메신저 느낌이 줄고 SNS처럼 느껴졌다(68%), ▲필요한 기능을 찾기가 예전보다 어렵다(64%), ▲홈탭에 원하지 않는 사람이 자주 뜬다(63.4%), ▲광고가 많아져 피로감이 느껴졌다(59.3%) 등 순으로 집계됐다.

친구탭 개편 이후 불편함으로 인해 카카오톡에 대한 정서적 거리감에도 변화가 있었다. ‘카카오톡이 더 싫어졌다’는 응답자는 62.4%로 ‘이전과 큰 차이 없다’(35.2%)와 ‘더 좋아졌다’(2.4%)를 합친 것보다 많았다.

이같은 개편으로 인한 불편함으로 Z세대의 카카오톡 이용시간도 소폭 영향을 받았을 것으로 보인다. 개편 이후 카카오톡의 이용시간 변화를 묻는 질문에 ‘비슷하다’가 57.1%로 과반을 넘었지만 ‘예전보다 덜 사용하게 된다’도 39%로 적지 않았다.

다만 개편 이후 다른 메신저로 이동할 의향이 있는지에 대한 질문에는 ‘잠깐 고민해봤지만 실제로 옮기진 않았다’(51.9%)와 ‘그런 생각은 전혀 해본 적 없다’(27.6%)가 다수를 차지했다.

비누랩스 인사이트 관계자는 “카카오톡은 여전히 대학생들의 기본 메신저이지만 향후 다른 메신저를 쓰고 싶어하는 대학생도 과반(55.7%)이 넘는 것으로 조사됐다”며 “이번 개편으로 드러난 정서적 거리감이 장기적으로 브랜드 신뢰와 이용 패턴에 영향을 미칠 수 있다”고 말했다.