흔들리는 세계 1위 BYD, 판매량 3개월 연속 감소

세계 최대 전기차 업체 BYD 판매가 3개월 연속 감소했다. 지리자동차, 샤오미 등 경쟁사 인기 모델 공세로 경쟁이 심화되면서 판매가 줄었다는 분석이다.

1일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 BYD는 11월 신에너지차(NEV)를 총 48만186대 인도했다. 이는 전년 동기 대비 5.3% 감소한 수치지만, 10월보다는 8.71% 증가했다. BYD는 최근 3개월 연속 전년 대비 역성장을 기록하고 있다.

신에너지차 가운데 승용차는 47만4천921대로 전년 대비 5.77% 감소했으나 전월 대비 8.71% 증가했다. 상용차는 5천265대로 전년 대비 87.97% 급증했고, 전월 대비로도 8.56% 늘었다.

(사진=BYD)

전기차(BEV) 판매량은 23만7천540대로 전년 대비 19.93% 증가, 전월 대비 6.73% 증가했다. 반면 승용 플러그인하이브리드(PHEV)는 23만7천381대로 전년 대비 22.41% 감소하며 8개월 연속 역성장을 이어갔다. 다만 전월 대비로는 10.77% 증가했다.

블룸버그는 “중국 정부의 신에너지차 전액 세금 면제 종료를 앞두고 있어 판매가 늘어야 하는 시기에 인도량이 감소한 것은 소비자들이 BYD 라인업에 피로감을 느끼는 신호”라며 “지리자동차의 재정비된 라인업과 샤오미 인기 모델 ‘YU7’ 등으로부터 압박을 받고 있다”고 분석했다.

BYD는 올해 460만대 판매 목표(550만대서 하향 조정)를 달성하기 위해서는 12월에 약 41만8천대를 추가로 판매해야 하는 것으로 추산된다.

내수 부진 속에서도 수출은 사상 최고치를 기록했다. BYD의 11월 NEV 수출량은 13만1천935대로 전년 대비 325.91% 급증했고, 전월 대비로도 57.25% 증가하며 역대 최대치를 새로 썼다. 다만 국내 수요 부진을 상쇄하기에는 여전히 부족한 수준이다.

한편, BYD는 중국 2위 전력용 배터리 생산업체이기도 하다. 11월 BYD 전력용 배터리 및 에너지저장(ESS) 배터리 설치량은 27.669GWh로, 전년 대비 23.13% 증가했고 전월 대비로도 1.12% 늘었다.