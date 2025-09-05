기세 꺾인 BYD, 연간 판매 목표 550만→460만대 축소

세계 최대 전기차 제조업체인 중국 BYD가 출혈 경쟁과 내수 부진 압박 속에 올해 판매 목표를 낮췄다.

4일(현지시간) 로이터통신은 복수의 소식통을 인용해 올해 판매 목표를 16% 하향 조정했다고 보도했다. 앞서 3월 BYD는 올해 판매 목표를 550만대로 제시했는데, 이를 460만대로 낮춘 것이다.

최근 애널리스트들이 하향 조정한 전망치보다 더 낮은 수치다. 중국상업은행(CMBI) 애널리스트들은 올해 BYD 판매 전망치를 5% 낮춘 490만대, 리서치업체 샌포드C.번스타인은 올해 BYD 연간 출하량이 약 510만대에 그칠 것으로 전망했다.

비야디(BYD) 본사(사진=BYD)

BYD는 3월 이후 여러 차례에 걸쳐 목표를 낮췄으며, 수정된 460만대 수치를 지난달 회사 내부와 일부 협력업체들에 알린 것으로 전해졌다.

BYD가 제시한 460만대는 작년 판매 실적(430만대) 대비 7% 오른 수치긴 하지만, 2020년 이후 가장 낮은 성장률이다.

소식통들은 BYD가 판매 목표를 낮춘 이유를 설명하지 않았지만, 한 관계자는 경쟁 심화에 따른 압박 때문이라고 말했다. BYD는 올 2분기 순이익이 30% 감소했다고 발표했는데 이는 3년여 만에 첫 분기 순이익 감소다. 출혈 경쟁 속 수익성 압박이 본격화됐다는 분석이다.

BYD는 해외 시장은 성장하고 있지만, 전체 판매 80%를 차지하는 내수 부진에 직면한 상황이다. 올해 8개월 동안 판매량은 당초 목표였던 550만대의 절반 수준에 그쳤다.