기세 꺾인 BYD, 연간 판매 목표 550만→460만대 축소

출혈 경쟁 심화에 성장률 둔화…분기 순이익 3년 만에 첫 감소

카테크입력 :2025/09/05 09:41

류은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

세계 최대 전기차 제조업체인 중국 BYD가 출혈 경쟁과 내수 부진 압박 속에 올해 판매 목표를 낮췄다.

4일(현지시간) 로이터통신은 복수의 소식통을 인용해 올해 판매 목표를 16% 하향 조정했다고 보도했다. 앞서 3월 BYD는 올해 판매 목표를 550만대로 제시했는데, 이를 460만대로 낮춘 것이다. 

최근 애널리스트들이 하향 조정한 전망치보다 더 낮은 수치다. 중국상업은행(CMBI) 애널리스트들은 올해 BYD 판매 전망치를 5% 낮춘 490만대, 리서치업체 샌포드C.번스타인은 올해 BYD 연간 출하량이 약 510만대에 그칠 것으로 전망했다.

비야디(BYD) 본사(사진=BYD)

BYD는 3월 이후 여러 차례에 걸쳐 목표를 낮췄으며, 수정된 460만대 수치를 지난달 회사 내부와 일부 협력업체들에 알린 것으로 전해졌다.

BYD가 제시한 460만대는 작년 판매 실적(430만대) 대비 7% 오른 수치긴 하지만, 2020년 이후 가장 낮은 성장률이다.

관련기사

소식통들은 BYD가 판매 목표를 낮춘 이유를 설명하지 않았지만, 한 관계자는 경쟁 심화에 따른 압박 때문이라고 말했다. BYD는 올 2분기 순이익이 30% 감소했다고 발표했는데 이는 3년여 만에 첫 분기 순이익 감소다. 출혈 경쟁 속 수익성 압박이 본격화됐다는 분석이다.

BYD는 해외 시장은 성장하고 있지만, 전체 판매 80%를 차지하는 내수 부진에 직면한 상황이다. 올해 8개월 동안 판매량은 당초 목표였던 550만대의 절반 수준에 그쳤다.

류은주 기자riswell@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
BYD 전기차 실적 판매

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성전자, 갤럭시S25 FE·갤럭시 탭 S11 공개

카카오톡에서 ‘챗GPT’ 쓴다

[이기자의 게임픽] 넥슨 '2025아이콘매치' 흥행 기대↑..."레전드 축구 선수 모인다"

배경훈 장관 "중소기업 위한 GPU 5만장 2028년까지 조기확보"

ZDNet Power Center