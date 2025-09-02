BYD, 연간 판매 목표 달성 빨간불…두 달 연속 생산량 감소

세계 최대 전기차 업체 BYD 성장세에 제동이 걸렸다.

1일(현지시간) 로이터통신에 따르면 BYD 생산량이 8월에도 감소하며 2020년 이후 처음으로 두 달 연속 하락세를 기록했다.

BYD는 지난달 전 세계에서 전기차와 플러그인하이브리드(PHEV) 차량 35만3천90대를 생산했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 3.78% 줄어든 수치로, 7월(0.9% 감소)에 이어 두 달 연속 감소세다.

앞서 6월 로이터통신은 테슬라 최대 경쟁자인 BYD가 일부 중국 공장에서 교대조를 줄이고 신규 생산라인 추가 계획을 늦추는 방식으로 생산 속도를 늦추고 있다고 전한 바 있다.

BYD는 내수 판매 부진에도 직면했다. 8월 중국 판매량은 29만2천813대로 전년 동기 대비 14.3% 감소하며 4개월 연속 감소세를 보였다. 반면 유럽 판매는 빠르게 늘어나며 글로벌 판매는 소폭 증가했다. 다만, 중국 판매가 전체 약 80%를 차지하는 만큼, 내수 부진이 실적에 큰 부담으로 작용하고 있다는 분석이다.

올해 8개월간 판매량이 연간 목표치(550만대) 절반 수준에 그치며, 연간 목표 달성에 빨간불이 켜졌다. 증권 업계도 전망치를 하향 조정하고 있다.

중국상업은행(CMBI) 애널리스트들은 “재고 관리에 신중해진 것으로 보인다”며 올해 BYD 판매 전망치를 5% 낮춘 490만대로 하향 조정했다. 리서치업체 샌포드C.번스타인은 올해 BYD 연간 출하량이 약 510만대에 그칠 것으로 전망했다.

BYD는 최근 3년 반 만에 처음으로 분기 순이익이 감소했다고 밝히기도 했다. 치열한 경쟁 속 수익성 압박이 본격화됐다는 방증이다. 이 소식이 전해진 1일, BYD 주가는 급락했다.

블룸버그통신은 "BYD 이익 감소는 전기차 선두업체 조차 가격전쟁에서 안전하지 않다는 것을 보여준다"고 전했다.