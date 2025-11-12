BYD, 내년 해외 판매 목표 상향…"100만→160만대"

세계 최대 전기차 업체 BYD가 내수 부진을 만회하기 위해 해외 판매 확대에 적극 나서는 가운데 내년 판매 목표를 상향한 것으로 나타났다.

11일(현지시간) 로이터에 따르면 씨티은행은 최근 보고서에서 BYD가 내년에 해외에서 최대 160만 대를 판매할 계획이며, 2025년부터 두 자릿수 고성장을 바탕으로 해외 시장 확장을 가속할 것이라고 밝혔다.

씨티은행은 BYD 경영진과의 회의를 인용해 "해외 판매 목표 150만~160만대는 올해 예상 해외 판매량 90만~100만대에서 상향 조정된 수치"라며 "신차 출시가 성장을 주도할 것"이라고 설명했다.

씨티에 따르면 BYD의 해외 판매 비중은 지역별로 균형을 이룰 전망이며, 유럽·북미·아세안이 각각 2025년 해외 총판매량의 3분의1을 차지할 것으로 보인다.

보고서는 "차량 및 배터리 생산능력이 수요를 충족할 수 있을 것으로 예상됨에 따라 BYD 경영진이 4분기 자본지출이 전분기 대비 감소했으며 내년에는 큰 폭으로 줄어들 것으로 관측했다"고 전했다.

보고서에는 내년 전체 판매 목표는 언급되지 않았다. 내수 시장 성장세가 꺾였기 때문이다. BYD는 최근 몇 달간 중국 판매가 감소하자 올해 판매 목표를 16% 낮춘 460만 대로 조정했다.

BYD는 중국 시장에서 지리와 립모터 등 현지 경쟁사들과의 경쟁이 심화되고 있으며, 저가 차량 부문에서도 새로운 경쟁이 시작됐다.

BYD는 지난 5년간 중국 전역에 최소 8개 대규모 공장을 건설했다. 외신 보도에 따르면 BYD는 헝가리와 터키, 브라질에서 현지 조립을 위한 해외 공장을 건설해 왔으며, 스페인을 최우선 후보지로 삼아 유럽 내 세 번째 공장도 추진하고 있다.