BYD, 스페인 신공장 타진…유럽 전기차 생산 거점 확대

세계 최대 전기차 제조업체 BYD가 유럽 공략을 위해 현지 생산 거점을 확대하는 가운데, 스페인 신공장 건설을 검토 중인 것으로 알려졌다.

14일(현지시간) 로이터통신은 복수의 소식통을 인용해 "BYD가 유럽 시장용 자동차 공장 후보로 제조 비용이 낮고, 재생에너지 발전 비중이 높은 스페인을 선호하고 있다"고 전했다.

소식통에 따르면 스페인 공장 설립 여부는 연내 최종 결정될 예정이며, 중국 규제 당국의 승인이 필요하다.

(사진=BYD)

앞서 로이터는 3월 BYD가 독일도 후보지로 검토했지만, 높은 인건비와 전기요금 탓에 내부 논란이 있었다고 보도한 바 있다.

BYD는 현재 헝가리와 튀르키예에 공장을 건설 중이다. 헝가리 공장 양산은 연내를 목표로 하고 있다. 튀르키예에는 약 10억 달러(한화 약 1조3천억원)를 투입해 신규 생산기지를 건설할 계획이다.

BYD는 현재 유럽 판매 물량을 전부 중국에서 생산하고 있으나, 유럽연합(EU) 관세를 회피하기 위해 3년 안에 모든 전기차를 유럽 현지 생산으로 전환할 방침이다.

최근 스페인은 BYD뿐 아니라 세계 최대 배터리 업체 CATL 등 중국 기업의 투자처로도 주목받고 있다. 이는 스페인과 중국 간 외교·무역 관계가 개선된 데다, 스페인이 지난해 EU의 중국산 전기차 관세 부과안 표결에서 기권한 점도 영향을 미친 것으로 풀이된다.