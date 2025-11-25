넷마블(대표 김병규)은 신작 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브(이하 나혼렙 오버드라이브)'를 엑스박스 PC와 스팀을 통해 글로벌 정식출시했다고 25일 밝혔다.

'나혼렙 오버드라이브'에서 이용자들은 최대 4인이 함께 플레이 가능한 협력 전투 콘텐츠를 비롯해 ‘성진우’의 군주화된 모습으로 전투를 펼치는 ‘군주화 전투’ 등을 경험할 수 있다.

특히, 적의 공격을 막거나 튕겨내는 ‘가드’와 ‘패링’, 패링 후 적을 일시 브레이크시키는 ‘QTE’, 각 헌터별 특징을 살린 고유의 ‘오버드라이브’ 시스템, 스킬 간의 연계성을 극대화하는 ‘체인 스매시’ 시스템 등 콘솔게임의 전투 조작감을 살리는 기능이 극대화된 것이 특징이다.

넷마블 '나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브', 글로벌 정식출시

'나혼렙 오버드라이브'는 현재 엑스박스 PC와 스팀에서 4만6천원에 구매할 수 있다.