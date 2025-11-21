넷마블, '뱀피르' 개발자 라이브 예고

넷마블(대표 김병규)은 뱀파이어 컨셉 MMORPG ‘뱀피르’의 개발자 라이브 방송을 21일 오후 7시에 진행한다고 밝혔다.

이번 개발자 라이브에는 넷마블네오 한기현 PD, 넷마블 박시형 사업부장, 아나운서 권이슬이 출연해 다음 달 진행될 ‘뱀피르’의 주요 업데이트를 비롯해 다양한 개선사항을 공개할 예정이다.

특히 12월 업데이트는 론칭 100일을 맞아 ‘뱀피르’ 100일 페스타 콘셉트로 진행된다. 이용자들은 게임에 접속만 해도 출석 보상으로 ‘100일 스페셜 탈것’, ‘형상 & 탈것 소환권 100개’, ‘형상 & 탈것 재합성권’ 등 풍성한 보상을 획득할 수 있다.

이 밖에도 신규 서버 ‘에노크’가 오픈된다. ‘에노크’는 8주간 운영되는 부스팅 서버로 경험치 150%를 제공하며, 인게임 플레이를 통해 1억 골드를 비롯해 영웅 등급 무기와 형상, 탈것을 획득할 수 있다.



또한 실시간 Q&A를 통해 이용자들이 궁금해하는 부분에 대해 직접 소통에 나설 계획이며, 서버 그룹 셔플링(쟁탈전 조추첨)도 함께 진행된다. 서버 그룹 셔플링은 쟁탈전과 게헨나 전장의 매칭 서버를 결정하는 것으로 이용자들의 많은 관심이 있는 콘텐츠인 만큼, 실시간 추첨을 통해 공정하게 진행된다.

지난 8월 26일 출시된 ‘뱀피르’는 국내 모바일게임의 수준을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받은 ‘리니지2 레볼루션’의 주요 개발진이 참여한 신작 MMORPG다. 뱀파이어 컨셉과 다크 판타지풍의 중세 세계관이라는 차별화된 소재로 모바일과 PC 플랫폼으로 서비스 중이다.

이 게임은 출시 9일만에 양대 마켓 매출 1위를 달성한 이후 현재까지 최상위권을 유지하고 있으며, 동시접속자 20만 명을 돌파하는 등 대세감을 바탕으로 장기 흥행의 기틀을 다졌다는 평가다.