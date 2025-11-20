게임문화재단–넷마블문화재단, ‘긍정 게임문화 조성’ 위해 맞손

게임문화재단(이사장 유병한)과 넷마블문화재단(이사장 방준혁)은 지난 19일, 긍정적인 게임문화 조성과 건전한 인식 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

양 기관은 이번 협약을 통해 인적·물적 자원을 바탕으로 다양한 협력 사업을 공동 추진할 계획이다.

이번 협약은 게임이 건강한 사회문화로 자리 잡을 수 있도록 상호 협력 체계를 구축하고, 사회적 책임을 함께 실현해 나가자는 취지에서 마련됐다. 양 기관은 ▲긍정 게임문화 조성 ▲올바른 게임 인식 확산 ▲게임을 매개로 한 세대 간 소통 확대 등 다양한 영역에서 실질적인 협력을 이어갈 예정이다.

게임문화재단-넷마블문화재단 업무협약식

특히 양측은 가족 단위의 게임문화 교육 프로그램인 ‘게임소통학교’ 운영에 협력하기로 했다. 게임문화재단은 전문 강사를 지원하고, 넷마블문화재단은 프로그램의 전반적인 운영을 주관해 교육 효과를 높이기로 했다.

게임문화재단 유병한 이사장은 “긍정 게임문화의 확산을 위해서는 민관 협력이 매우 중요하다”며 “넷마블문화재단과의 지속적인 협업을 통해 국민이 공감할 수 있는 다양한 게임문화 사업을 추진해 나가겠다”고 말했다.

넷마블문화재단 김성철 대표는 “게임이 단순한 오락을 넘어, 세대와 사회를 연결하는 문화로 자리매김할 수 있도록 기여하고 싶다”며 “게임문화 교육과 체험 프로그램을 통해 긍정적 인식을 넓히는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.