게임문화재단, 'GXG 2025' 테마·메인 포스터 공개

게임문화재단은 국내 최대규모 도심형 게임문화행사 'GXG 2025'(Game culture X Generation 2025)의 올해 테마와 포스터를 공개했다고 30일 밝혔다. GXG 2025는 오는 9월 19일부터 20일까지 양일간 판교역 광장 일대에서 열린다.

공개된 메인 포스터는 음악·영상·아트 등 게임이 지닌 다양한 콘텐츠의 흐름을 포털의 이미지로 표현하고, 슬로건인 '게임, 문화로 즐기다!'를 시각적으로 담아냈다.

올해로 3회를 맞는 GXG 2025는 성남시(시장 신상진)가 주최하고 성남산업진흥원(원장 이의준)과 게임문화재단(이사장 유병한)이 주관하며 전 세대가 함께 즐기는 복합문화행사로 자리매김해 해마다 성장 중이다. 지난해 행사에는 3만여명이 현장을 찾았다.

올해는 판교역 광장을 중심으로 남북 방향으로 체험 공간을 확장하며 지난해 대비 더 넓고 입체적인 축제 동선을 마련한다. 또한 기존의 네 가지 프로그램 테마 ▲무대 프로그램 'THE STAGE(더 스테이지)' ▲체험 프로그램 'THE PLAY(더 플레이)' ▲전시 프로그램 'THE ART(더 아트)' ▲GXG 콜라보레이션 'THE FESTA(더 페스타)'에 더해, 올해는 ▲GXG 컨퍼런스 프로그램 'THE FOCUS'(더 포커스)를 신설해 미래의 관점에서 기술과 함께 게임을 바라보는 시선을 제공한다.

GXG 2025의 메인 프로그램인 'GXG 2025 게임음악 경연대회: The 2nd GXG SOUND TRACK'(이하 'GXG 사운드트랙')은 지난 20일까지 참가 모집을 성황리에 마무리했다. 총 138팀이 지원한 이번 경연은 예선 심사를 거쳐 각기 다른 개성과 스타일의 6팀이 선정돼 오는 9월 19일 본선 무대에 오른다.