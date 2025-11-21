현대차, 오프로드 특화 콘셉트카 '크레이터' 공개

현대자동차 오프로드 특화 트림 XRT의 진화한 디자인 방향성을 선보이는 콤팩트 오프로드 콘셉트카 ‘크레이터’가 세계 최초 공개됐다.

현대차는 20일(현지시간) 미국 LA 컨벤션 센터에서 열린 '2025 LA 오토쇼'에서 ‘크레이터 콘셉트’를 글로벌 최초로 선보였다고 밝혔다. 고성능 세단 EV '아이오닉 6 N'도 북미 시장에 최초로 공개했다.

크레이터는 SUV 콘셉트카로 XRT의 새로운 가능성과 비전을 보여주는 모델이다.

콤팩트 오프로드 콘셉트카 ‘크레이터’ 세계 최초 공개

현대차는 강인한 외관과 아웃도어 감성을 강조한 오프로드 특화 트림 XRT를 통해 고객의 다양한 니즈를 충족하는 독창적인 디자인을 선보여 왔다.

크레이터는 다양한 오프로드 주행 환경을 고려해 경사로 주행 시 차량의 앞뒤 범퍼를 보호할 수 있도록 가파른 접근각과 이탈각을 확보했으며, 대담한 조형의 하부 보호판과 측면 보호 패널, 로커 패널 및 육각형의 입체적 휠 디자인을 적용해 견고한 인상을 더했다.

오프로드 특화 콘셉트를 강조하는 실용적이고 재미있는 디테일도 곳곳에 반영됐다. 사이드 카메라는 탈부착이 가능해 손전등이나 카메라로 활용할 수 있으며, 견인고리에는 병따개 기능을, 트렁크에는 LP 턴테이블을 적용했다.

크레이터 내장 이미지

아이오닉 6 N은 고성능 사륜구동 시스템과 84kWh의 고출력 배터리를 바탕으로 합산 최고 출력 448kW(601마력)를 발휘한다. 일정 시간 동안 최대 가속 성능을 끌어올리는 ‘N 그린 부스트’ 사용 시 합산 최고 출력은 478kW(650마력), 최대 토크는 770Nm(78.5kgf·m)에 달한다.

현대차 북미 제품 담당 임원 올라비시 보일은 “아이오닉 6 N은 친환경과 짜릿한 주행의 즐거움을 모두 담은 고성능 전기차”라고 설명했다.

아이오닉 6 N은 내년 중 북미 시장에 출시될 예정이다.