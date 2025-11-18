"개인정보 유출 미리 대응"…현대차그룹, 커넥티드카 사이버보안 조직 신설

현대자동차그룹이 사이버 보안 전담 조직을 신설했다. 소프트웨어중심차(SDV) 전환과 무선 OTA 업데이트 등 커넥티드카 개발에 몰두하고 있는 상황에서 최근 빈번하게 발생하는 해킹 사고를 사전에 방지하는 차원으로 풀이된다.

18일 업계와 현대차그룹 분기보고서에 따르면 현대차그룹은 해킹, 랜섬웨어 등 사이버 공격을 예방하고 대응하기 위한 '그룹사이버위협대응팀'을 신설했다. 팀장은 양기창 현대차 통합보안센터장이 맡았다.

현대차그룹은 계열사별로 사이버 공격에 대응해왔는데, 그룹 차원의 별도 조직을 꾸린 것은 이번이 처음이다. 그룹사이버위협대응팀은 사이버 공격 위협 요인을 점검하고 분석하는 등 모니터링 업무는 물론 프로세스 개선, 거버넌스 강화 등을 수행한다.

현대차·기아 양재사옥

현대차그룹은 최근 3년간 사이버 보안을 위한 정보보호 투자를 지속적으로 늘려왔다. 한국인터넷진흥원(KISA)에 따르면 올해 현대차·기아의 정보보호 투자 금액은 621억원으로 2022년(231억원) 대비 약 169% 증가했다. 전담 인력도 2022년 105명에서 올해 262명으로 2.5배 늘었다.

현대차그룹이 최근 사이버 보안을 강화하는 데에는 커넥티드카 보안 강화에 목적이 있다는 분석이다.

현대차는 차량과 소프트웨어가 분리되던 과거와 달리 자체 개발한 간편 결제 서비스 '현대페이'와 같은 인카페이먼트, 무선 업데이트, 원격제어 등 운전자 개인정보가 연결된 서비스를 하고 있다. 이에 현대차그룹은 차량 제어권을 탈취당하거나 개인정보가 유출될 우려를 차단하려는 조치로 풀이된다.

앞서 올해 4월과 9월 SK텔레콤과 KT에서 대규모 해킹 사고가 발생했고, 롯데카드도 297만명의 회원 정보가 유출되기도 했다. 현대차그룹 역시 지난 3월 일부 임직원 개인정보가 유출되는 보안 사고가 발생하기도 했다.