800평·13m 초대형 트리…롯데百, 크리스마스 마켓 개최

롯데백화점은 ‘롯데타운 크리스마스마켓’이 오는 20일부터 내년 1월 4일까지 잠실 롯데월드타워 월드파크 잔디광장에서 열린다고 19일 밝혔다.

지난 10일 네이버 예약을 통해 사전입장권 판매를 진행한 결과 1차 주말분 패스트 패스 입장권이 단 10분 만에 조기 매진되는 등 높은 기대감을 보이고 있다.

올해 크리스마스 마켓은 역대 최대인 800평 규모로 기프트, F&B, 체험형 상점까지 유럽형 크리스마스 마켓을 모티브로 총 51개 부스가 늘어선다. 오전 11시 30분부터 오후 10시까지 매일 열리며 오후 4시 이후는 다양한 혜택이 포함된 패스트 패스 등 유료 입장을 통해 운영된다. 오후 4시 이전에는 누구나 무료 입장이 가능하다.

잠실 롯데타운 크리스마스 마켓. (제공=롯데백화점)

올해는 시그니처 콘텐츠에 ‘몰입형 요소’를 가미했다. 움직이는 빨강 하트 조명 장식을 추가한 13미터 높이의 ‘초대형 크리스마스 트리’, 트리 주변으로 하루 다섯 차례 인공 눈을 분사해 기억에 남는 인증샷을 남길 수 있는 ‘스노우 샤워’, 한 번에 30명 가량이 동시 탑승 가능한 ‘2층 회전목마’ 등을 만날 수 있다.

롯데 계열사 및 파트너사와 협업을 비롯해 잠실 단지 연계 콘텐츠도 다양하게 선보인다.

롯데웰푸드의 ‘가나 초콜릿 하우스’가 올해 최초로 마켓에 나선다. 초콜릿 색감의 디저트 카페 콘셉트를 입힌 ‘가나 초콜릿 하우스’는 미국 ‘뉴욕 첼시마켓 대표 브라우니’로 불리는 ‘팻위치 뉴욕’과 협업해 ‘초코 퐁듀 스틱, 핫초코, 컵케이크’ 등 18종의 F&B 메뉴와 ‘머그컵, 룸 슬리퍼, 키링, 오너먼트’ 등 6종의 굿즈를 선보인다. 2층에는 마켓 전경을 배경으로 트리와 함께 사진을 남길 수 있는 스페셜 포토존을 마련한다.

올리브영은 스낵 브랜드 ‘딜라이트 프로젝트’의 체험형 팝업 부스를 운영한다. ‘베이크 하우스’의 콘셉트로 베이글 칩, 프레첼, 빨미까레 등 인기 디저트로 구성된 기획 세트를 판매하고, 오븐에 구워 만드는 키링인 ‘슈링클스 키링’, 과자 모양으로 꾸미는 ‘신년 캘린더’ 등의 체험 이벤트도 선보인다.

마켓 및 잠실점 본관 식품관 등에서 구매하는 금액에 따라 ‘캔디 케인’ 및 ‘장바구니’ 등을 증정한다. ‘뱅쇼&글뤼바인 컵’은 마켓 내에서 다음 달 19일부터 열흘간 1천개 한정 수량 판매할 계획이다.

잠실 롯데타운 크리스마스 마켓 입구. (제공=롯데백화점)

‘겨울 인기 먹거리’는 지난해 대비 20% 가량 부스를 확대했다. 실내와 야외 분위기를 동시에 느낄 수 있는 초대형 ‘빅텐트 다이닝홀’을 중심으로 유럽 및 한국을 대표하는 겨울 간식을 내세운 총 26개 F&B 부스가 운영된다.

16개 각양 각색의 ‘크리스마스 기프트 상점’도 늘어선다. 목제 오르골로 유명한 ‘우더풀라이프’, 빈티지 스타일의 테이블 웨어를 선보이는 ‘앙시’ 등에서 유럽 정통의 크리스마스의 분위기를 연출할 수 있는 장식용 소품을 판매한다. 산타의 비밀창고를 콘셉트로 한 망원동의 유명 크리스마스 전문 편집숍 ‘프레젠트모먼트’도 참여한다.

‘체험형 이벤트’도 확대했다. 지난해 처음 선보였던 ‘위시월(Wish Wall)’에서는 수고한 이들에게 전하는 따뜻한 메시지를 크리스마스 마켓 엽서에 적어 걸면, 추첨을 통해 소정의 선물도 증정할 계획이다.

크리스마스 마켓의 정취를 배경으로 사진 촬영 및 간편 인화가 가능한 ‘후지필름 포토부스’를 운영하며 전문 포토그래퍼를 통해 특별한 추억을 남길 수 있는 ‘스냅 촬영 패키지’도 판매한다.

크리스마스 마켓 최고 조망을 갖춘 ‘프라이빗 라운지’도 올해 최초로 운영한다. 크리스마스 마켓 전경을 한눈에 바라 볼 수 있는 ‘크리스마스 캐빈’, ‘윈터 선룸’ 두 가지 콘셉트의 룸에서 70분간 특별한 시간을 즐길 수 있다.

프라이빗 라운지 패키지는 ‘주간(오후 4시 이전, 16만원)’과 ‘야간(오후 4시 이후, 20만원)’에 걸쳐 하루 총 7회 운영하며, 네이버 예약 시스템을 통해 구매할 수 있다.

이번 크리스마스 마켓의 사전 예약 2, 3차분은 각각 오는 21일과 다음 달 8일 판매한다. 2차 사전 예약 입장권은 다음 달 1일부터 18일까지, 3차분은 다음 달 19일부터 내년 4일까지 이용 가능하다.

장혜빈 롯데백화점 시그니처 이벤트팀장은 “‘크리스마스 마켓을 손꼽아 기다리는 사람, 준비하는 사람 모두의 기대감을 담은 크리스마스 마켓을 만드는데 전력을 다했다”고 말했다.