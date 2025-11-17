IFC몰, 우주 콘셉트 크리스마스 포토존 공개

복합쇼핑문화 랜드마크 IFC몰이 크리스마스 포토존 ‘스테리 크리스마스 앳 IFC 유니버스(Starry Christmas at IFC Universe)’를 공개한다고 17일 밝혔다.

이번 포토존은 우주 공간을 모티브로, 미래적 감성과 상상력을 담아낸 특별한 크리스마스를 주제로 기획됐다.

L3층 사우스아트리움에는 약 15m 높이의 철제 프레임 트리와 LED 조명을 활용한 메인 포토존이 조성됐다. LED의 섬세한 빛과 메탈릭한 구조미가 어우러진 대형 트리는 기존 크리스마스 장식과는 차별화된다는 설명이다. 트리 옆에는 로봇 강아지가 이끄는 로켓 썰매와 높이 3m 규모의 우주인 조형물이 배치됐다.

IFC몰 크리스마스 포토존. (제공=IFC몰)

L3층 메인 포토존을 중심으로 몰 전역에는 우주의 신비로움을 담은 다양한 조형물이 어우러진다. 보이드 공간은 레이저로 반짝이는 별빛과 은하의 장관을 아름답게 연출하며, L1층에는 인공위성과 약 2미터 높이의 우주인 산타 포토존을 마련, ‘빛과 희망’이라는 메시지를 담은 우주시대의 크리스마스를 선보인다.

관련기사

IFC몰은 사회관계망서비스(SNS) 인증샷 이벤트도 진행한다. 오는 17일부터 12월까지 포토 이벤트와 릴스 이벤트를 순차적으로 운영한다. 추첨을 통해 IFC몰 기프트카드 ▲50만원권(1명) ▲30만원권(4명) ▲20만원권(3명) ▲10만원권(10명) 등을 증정한다.

IFC몰 관계자는 “우주 콘셉트를 감성적으로 재해석한 크리스마스 공간 연출을 통해, 도심 속에서도 특별한 연말의 경험을 선사할 것”이라며 “고객들이 IFC몰에서 소중한 이들과 함께 특별한 순간을 나눌 수 있기를 바란다”고 말했다.