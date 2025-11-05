브릴스, 로보월드서 차세대 로봇 비전 제시

로봇 전문기업 브릴스는 5일부터 8일까지 일산 킨텍스에서 개최되는 국내 최대 로봇 산업 전시회 '2025 로보월드'에 참가해 차세대 로봇 기술을 선보인다고 5일 밝혔다.

브릴스는 리뉴얼된 협동로봇 신제품 10종을 공개했다. 다양한 산업 분야 요구를 충족시키기 위한 핵심 라인업이 될 전망이다.

자동화 도입 장벽을 낮추기 위해 새롭게 론칭하는 '이지 솔루션' 시리즈도 선보인다. 브릴스 모듈화 플랫폼을 기반으로 개발돼 복잡한 산업 현장의 요구에도 유연하게 대응할 수 있는 맞춤형 솔루션이다.

로봇 전문 기업 브릴스가 5일부터 8일까지 일산 킨텍스에서 열리는 2025 로보월드에 역대 최대 규모로 참가했다. 관람객들이 리뉴얼된 브릴스 협동로봇 라인업을 관람하고 있다. (사진=브릴스)

고품질의 솔루션을 합리적인 가격에 제공하는 4가지 대표 이지 솔루션 ▲이지 팔레타이징 ▲이지 웰딩 ▲이지 픽앤피드 ▲이지 에듀케이션 등이다.

각 공정에 최적화된 하드웨어와 직관적인 소프트웨어를 결합해 초기 투자 부담과 어려움을 동시에 해결해 도입 장벽을 낮추고 생산성을 극대화할 수 있도록 설계됐다.

광범위한 기술 포트폴리오를 한눈에 볼 수 있도록 실제 산업 현장과 유사하게 구현한 솔루션을 선보인다. 자동차 산업과 물류·제조 산업, 교육·서비스 현장에서 쓰인다.

로보월드 전시회에서 해외 시장 확대를 위한 업무협약식도 진행된다. 자동차 부품 정밀검사 솔루션의 미국 시장 본격 진출을 위해 벤처 소스와 MOU를 맺는다.

전진 브릴스 대표는 "고객들이 현장에서 직면한 문제를 실질적으로 해결하는 솔루션을 제시해 산업 자동화에 한 걸음 더 가가가는데 보탬이 되겠다"라고 말했다.