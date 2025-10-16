브릴스, 아이비테크와 에듀테크 로봇 협력

로봇 전문기업 브릴스는 자율주행 기반 인공지능(AI) 스마트 로봇 기업 아이비테크와 공동파트너 업무 협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

양사는 산업용 로봇부터 협동 로봇, 교육용 로봇, 안내용 스마트 로봇 등 핵심 기술과 노하우로 차세대 자율주행 AI 로봇 시장을 선도해 나갈 계획이다.

전진 브릴스 대표(왼쪽)와 김진우 아이비테크 대표가 기념촬영을 하고 있다. (사진=브릴스)

안정적인 장비 보급과 판매망을 확충하고 이를 기반으로 기존 교육 및 서비스 시장 내 입지를 공고히 할 계획이다. 나아가 안내로봇과 서비스 로봇을 활용해 향후 성장성이 높은 물류 시장까지 사업 영역을 확대할 방침이다.

전진 브릴스 대표는 "자율주행 AI 로봇 분야에서 뛰어난 기술력을 보유한 아이비테크와 협력하게 됐다"라며 "양사 솔루션과 기술력이 만나 고객에게 새로운 가치를 제공하고 미래 로봇 산업의 성장을 이끄는 계기가 될 것"이라고 말했다.