브릴스, 대한민국 일자리 으뜸기업 선정

로봇 전문기업 브릴스는 고용노동부 주관 '2025 대한민국 일자리 으뜸기업'으로 선정됐다고 12일 밝혔다.

대한민국 일자리 으뜸기업은 양질의 일자리 창출 및 질 개선에 앞장선 기업을 격려하기 위해 고용노동부가 매년 100개사를 선정하는 제도다.

브릴스는 적극적인 채용 확대는 물론 수평적인 조직문화와 유연한 근무 환경, 다채로운 복지제도를 통해 직원 만족도를 높인 점을 인정받았다.

11일 서울 여의도 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 전진 브릴스 대표이사가 2025 대한민국 일자리 으뜸기업 인증패를 받았다. 김영훈 고용노동부 장관(왼쪽)과 전진 브릴스 대표이사(오른쪽)가 기념촬영을 하고 있다. (사진=브릴스)

브릴스는 직원들의 성과와 성장을 격려하는 다양한 제도를 운영하고 있다. 연 2회 인센티브와 복지포인트, 대학교·대학원 학자금, 생일 축하금 등을 지급한다.

시차출퇴근제와 반반차 제도를 비롯해, 카페테리아, 휴게실, 체력단련실 등 복지시설 운영, 문화특강 및 직무·직급 교육 등을 통해 일하기 좋은 근무 환경을 조성하고 있다.

매주 금요일 조기 퇴근하는 ‘가정의 날' 운영, 가족휴가지원금, 미취학 자녀 양육비 및 입학 축하금 지급 등 가족친화적인 제도를 시행하고 있다.

분기별 노사협의회를 통해 직원들의 고충을 개선하고, 시니어 인력 채용, 인턴십 및 직무 체험 프로그램 운영, 일학습병행제 도입 등을 통해 고용 확대에도 힘쓰고 있다.

전진 브릴스 대표는 "우수하고 다양한 인재를 채용해 기업의 지속적인 성장을 이어가겠다"라며 "직원들의 일과 삶이 균형 있게 지켜질 수 있는 양질의 근무 환경을 조성하고자 최선을 다하겠다"라고 말했다.