브릴스, 모토텍과 로봇 자동화 협력

로봇 전문 기업 브릴스는 로봇 자동화 시스템 전문 기업 모토텍과 공동 파트너 업무 협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

양사는 로봇 자동화 기술과 재제조 사업 역량을 결합해 빠르게 성장하는 로봇 시장을 공략한다. 특히 영남 지역 자동차, 선박, 기계 산업의 로봇 자동화 시장을 함께 확대해 나가기로 했다.

브릴스 로봇 통합 제어 기술, 시스템 통합(SI) 역량과 모토텍 감속기 역설계 및 로봇 자동화 시스템 구축 노하우가 결합되어 시너지를 창출하고자 한다.

전진 브릴스 대표(왼쪽)와 김태우 모토텍 대표(오른쪽)가 기념촬영을 하고 있다. (사진=브릴스)

양사는 이번 공동파트너 체결을 통해 ▲자동차, 조선, 기계 등 다양한 산업 분야에서 로봇 자동화 시스템 공동 개발 및 공급 ▲국내외 로봇 프로젝트 턴키 수주 확대 ▲협동 로봇 시장 공동 개척 ▲기술 및 인력 교류 등을 추진하기로 합의했다.

모토텍 국내외 주요 고객사 프로젝트 경험과 부품 조립, 이송, 팔레타이징, 용접, 비전 등 로봇 다축 제어 기술은 브릴스의 솔루션 확장에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

양사는 한국로봇사용자협회가 조성하는 국내 최초 '한국로봇리퍼브센터'에 입주한다. 감속기 역설계 및 재생산 설비를 토대로 로봇 통합 티칭 기술과 3D 시뮬레이션 기반 설비 검정 기술 등을 고도화할 계획이다.

이를 기반으로 중고 로봇의 성능을 신품 수준으로 끌어올리는 재제조 사업을 공동으로 추진할 예정이다. 기존 제품의 재활용을 확대하고 공정 및 비용 절감을 이끌어 생산 연속성 확보와 부품 개발 능력 향상에 기여할 것으로 보인다.

전진 브릴스 대표는 "모토텍이 지닌 풍부한 로봇 자동화 시스템 구축 경험과 브릴스 로봇과 솔루션이 만나 사업 역량을 더 키우는 계기가 될 것"이라며 "양사가 지닌 기술력과 노하우를 결합해 고객들에게 완성도 높은 솔루션을 제공하겠다"라고 밝혔다.

브릴스는 2015년 설립된 로봇 자동화 통합 솔루션 전문 기업으로, 산업 자동화와 스마트 제조 혁신을 선도하고 있다. 자동차 계측 장비 사업에서 시작해 로봇 시스템 통합 및 로봇 제조로 확장하며, 설계부터 사후관리까지 원스톱 자동화 솔루션을 제공한다. 백데이터 기반 로봇 모듈화 플랫폼과 6가지 핵심요소 기술을 바탕으로 다양한 산업에 솔루션을 공급 중이다. 미국, 체코, 인도, 슬로바키아, 멕시코 등 해외 시장에서도 빠르게 성장하고 있다.