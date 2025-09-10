브릴스, 한양대 ERICA에 교육용 로봇 기증

로봇 전문 기업 브릴스는 한양대학교 ERICA와 로봇직업교육센터 설립을 위한 '로봇 기술 개발 및 인력 양성을 위한 교육장비 지원 업무 협력(MOU)'을 체결했다고 10일 밝혔다.

양 기관은 ▲로봇 기술 개발 및 협업 적용을 위한 교육과정 개발 ▲로봇 분야 전문 인력 양성 및 취업 연계를 위한 상호 협력 ▲지산학 프로젝트 교과 운영 활성화를 위한 산업 연계 컨설팅 및 기업 프로젝트 공동 개발·운영 ▲교육생 취업 연계 및 인력 매칭을 위한 협력 지원 등을 추진한다.

박태준 한양대학교 ERICA 지능형로봇사업단장(왼쪽)과 전진 브릴스 대표이사(오른쪽)가 기념 촬영을 하고 있다. (사진=브릴스)

현장 실무형 인재 양성을 목표로 교육 커리큘럼 공동 개발, 연구과제 프로젝트 협력, 인턴십 및 현장 실습 프로그램 운영 등 다각적인 지원을 펼칠 계획이다. 이를 위해 브릴스는 산업용 로봇, 협동 로봇 등을 포함해 교육을 위한 다양한 로봇 교육용 장비 및 솔루션을 기증한다.

이번 협약의 중심이 되는 로봇직업교육센터는 산업통상자원부가 현장 맞춤형 로봇 실무 인재를 양성하고자 추진하는 국책사업이다. 2028년까지 총 259억원의 예산이 투입되며 경기도 안산시에 5천439㎡ 규모로 조성된다.

이곳에서는 제조 로봇 시스템 통합(SI), 서비스 로봇 SI, 자율주행로봇(AMR), 로봇 소프트웨어 및 인공지능(AI) 분야 등 로봇 산업 핵심 분야 교육과정이 운영될 예정이다.

전진 브릴스 대표는 "브릴스 기술력과 한양대학교 ERICA의 교육 인프라를 결합해 로봇 산업의 미래를 열어가는 데 기여하겠다"라고 밝혔다.