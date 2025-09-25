브릴스-대한상의, 충남 로봇특화센터 개소

로봇 전문기업 브릴스는 대한상공회의소 충남인력개발원과 협력해 천안기술교육센터에 '충남인력개발원-브릴스 로봇특화센터'를 개소했다고 25일 밝혔다.

브릴스와 충남인력개발원이 운영하는 로봇특화센터는 국내 핵심 기업 및 1차 협력사가 밀집한 중부권의 로봇 솔루션 및 용접 로봇 수요 증가에 선제적으로 대응하고 로봇 전문 인력을 양성하기 위해 마련됐다.

센터는 천안기술교육센터 1층 내 약 853㎡ 규모로 조성됐다. 브릴스가 기증한 용접 로봇 솔루션, 협동 로봇, 자율주행로봇(AMR) 등이 설치돼 실무 중심의 체계적인 교육을 제공한다.

전진 브릴스 대표(오른쪽)와 권혁대 대한상공회의소 충남인력개발원 원장(가운데), 강희택 충남경제진흥원 실장(왼쪽) 등 주요 관계자들이 로봇특화센터 내부를 둘러보고 있다. (사진=브릴스)

양 기관은 앞서 체결한 업무협약(MOU)을 바탕으로 로봇특화센터 구축을 비롯한 다양한 협력 사업을 추진하고 있다.

브릴스는 충남인력개발원의 로봇 교육 사업에 필요한 장비와 전문 기술 강사진을 지원하는 한편, 사회적 가치 실현을 위한 '미래 내일 일경험(ESG 지원형 사업)' 일환으로 HERO 프로젝트에도 기술 멘토로 적극 참여하고 있다.

HERO 프로젝트는 청년들이 장애인과 팀을 이뤄 장애인을 위한 로봇 응용 보조공학기기를 제작하는 프로그램이다. 브릴스는 기술 멘토링을 통해 함께 사회적 가치를 실현한다는 방침이다.

전진 브릴스 대표는 "미래 산업의 핵심인 로봇 기술 인재를 양성하고 중부권 기업들의 기술 경쟁력 강화에 기여하게 될 것"이라며 "앞으로도 충남인력개발원과 긴밀히 협력해 지역 산업 발전을 이끄는 실질적인 성과를 만들어가겠다"라고 말했다.