브릴스, 인천시와 로봇도시 조성 협력

로봇 전문기업 브릴스는 29일 인천 청라 로봇타워에서 열린 인천 로봇산업 혁신성장 정책발표에 참가해 '인천 로봇산업 육성 및 발전을 위한 상호협력' 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

인천시가 주최하고 인천테크노파크가 주관한 이번 정책발표는 인천 로봇산업 중장기 육성 정책을 발표하고 관련 산업 생태계의 유기적인 협력 체계를 구축하기 위해 열렸다. 행사에는 하병필 인천광역시 행정부시장, 전진 브릴스 대표를 비롯해 로봇 기업, 대학, 연구소, 협회 등 관계자 100여 명이 참석했다.

전진 브릴스 대표(뒷줄 왼쪽에서 두번째), 하병필 인천광역시 행정부시장(앞줄 왼쪽에서 네번째) 등 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. (사진=브릴스)

MOU는 브릴스를 포함해 나우로보틱스·에스피지·유일로보틱스·유진로봇·테솔로 등 기업체와 한국전파진흥협회·화학융합시험연구원 등 연구기관, 인천대·인하대, 인천시·인천도시공사·인천테크노파크 등 13개 기관이 참여한다

이들 기관은 산·학·연·관 협력 네트워크를 구축하고 정책 포럼, 로봇 산업 규제개선 활동 추진 등 협력을 이어간다. 로봇 시험·인증 지원 및 연구장비 공동 활용하고, 기업 수요 맞춤형 지원 사업을 공동 발굴한다. 현장 수요 중심 인재 양성도 추진한다.

브릴스는 로봇 모듈화 플랫폼 기술을 다양한 고부가가치 산업으로 확장하는 한편 협약에 참여한 기업 및 시험인증기관과 협력해 로봇 솔루션의 국산화율을 높이고 기술 경쟁력을 강화하고자 한다. 또 인천대·인하대와 현장 맞춤형 R&D 공동 수행, 인력 프로그램 등을 추진해 실무형 로봇 전문 인력을 양성하는 데 적극 협력할 방침이다.

브릴스는 전시관에서 '인공지능(AI) 안전 관제 팔레타이징 솔루션'을 선보였다. 브릴스 팔레타이징 솔루션은 실공간-가상공간 융합 제어 기술, 다중 객체 경계 검출 및 피킹점 추출 기술, 3D-비전 기반 적재 패턴 최적화 기술, 로봇 작업 공간 안전 지능화 기술이 결합돼 작업 공정 안전성을 확보하고 최적의 작업을 수행한다.

전진 브릴스 대표는 "로봇랜드를 비롯한 중장기적 로봇산업 정책을 추진하고 있는 인천시의 로봇시티 조성에 동참하게 됐다"라며 "브릴스가 보유한 로봇 SI 기술력과 노하우를 공유하고 다른 참여기관들과의 시너지를 통해 인천이 대한민국 로봇산업의 중심지로 도약하는 데 중추적인 역할을 하겠다"라고 밝혔다.