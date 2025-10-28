국가유산청, 구례 화엄사서 '재난대응 안전한국훈련' 실시

국가유산청(청장 허민)은 행정안전부(장관 윤호중)가 주관하는 '재난대응 안전한국훈련'의 일환으로 전남 구례 화엄사에서 '2025년 국가유산 재난대응 안전한국훈련'을 실시한다고 28일 밝혔다.

이번 훈련은 지리산에서 산불이 발생해 화엄사의 국가유산이 위기에 처한 상황을 가정하여, 가상의 계획(시나리오)에 따라 재난에 대처하는 방식으로 진행된다.

국가유산청은 위기관리 지침에 따라 국가유산 재난안전상황실과 중앙사고수습본부를 가동한다. 구례 화엄사 현장에서는 구례소방서, 구례경찰서, 지리산국립공원전남사무소 등 관계기관과 함께 실제 상황처럼 대규모 합동훈련을 실시한다. 또한, 문화유산돌봄센터, 화엄사 자위소방대 등 민간단체와의 협업체계도 집중 점검한다.

2024년 재난대응 안전한국훈련, 토론훈련 장면

훈련은 재난현장과 중앙사고수습본부·지역재난안전대책본부 상황실을 실시간 연계하는 통합연계훈련으로, 토론훈련과 현장훈련이 동시 진행된다. 특히 자위소방대 초동대응, 동산유산의 소산활동, 이동 불가능한 유산에 대한 방염포 설치활동 등 재난발생 시 필수 조치사항을 현장에서 실제상황처럼 훈련한다.

국가유산청은 올해 3월 울산·경북·경남 지역 산불을 교훈 삼아 향후 산불에 의한 국가유산 피해를 최소화하고자 산지에 위치한 국가유산을 훈련 대상으로 선정했다.

훈련 전 과정에는 재난안전통신망(PS-LTE)이 활용되며, 사전 모집된 국민체험단이 훈련에 참관하고 과정별 평가와 의견도 제시할 예정이다.

국가유산청 관계자는 "이번 훈련을 통해 국가유산 분야의 재난대응체계를 전반적으로 점검하여, 실제 재난발생시 신속하게 대처할 수 있는 대응능력을 강화해 나갈 것"이라며, "앞으로도 국가유산 재난안전정책을 고도화하기 위해 적극행정을 이어갈 것"이라고 밝혔다.