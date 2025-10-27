국가유산청 한국전통문화대학교, ‘2025 국가유산 콘텐츠 심포지엄’ 10월 29일 개최

국가유산청 한국전통문화대학교(총장 강경환)는 국립고궁박물관 본관 강당(서울 종로구)에서 ‘2025 국가유산 콘텐츠 심포지엄’을 개최한다고 27일 밝혔다.

‘헤리티지 커넥트(Heritage Connect) 2025 - 국가유산의 디지털 전환, 정책과 산업을 잇다’를 주제로 열리는 이번 학술 토론회(심포지엄)는 국가유산의 디지털 전환 정책과 산업을 연결하는 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 국가유산청과 한국문화정보원을 비롯한 학계·산업계 전문가들이 참여해 디지털 기술을 활용한 국가유산의 보존과 활용 방안을 논의한다.

오는 29일 오후 1시 30분에 개최되는 행사는 총 2부로 구성된다. 1부에서는 ‘국가유산 디지털 아카이브 및 활용’을 주제로, ‘국가유산 디지털 전환의 흐름과 국가유산콘텐츠개발원의 역할’(유정민, 한국전통문화대학교)을 소개하는 기조발표를 시작으로, 국가유산청의 국가유산 디지털 서비스와 활용 사례들을 소개하는 ‘국가유산 디지털 전환 정책과 콘텐츠 활용 전략’(김용희, 국가유산청), 최신 인공지능 기술 동향과 이를 기반으로 한 전통문화 콘텐츠의 발전 가능성을 살펴보는 ‘문화 분야 인공지능과 디지털전환 전략’(김범환, 한국문화정보원) 발표가 진행된다.

이어지는 2부에서는 ‘국가유산 콘텐츠 활용 및 인력양성 방안’을 주제로, 혼합 현실(MR), 확장 현실(XR) 기술 등을 적용한 관광 버스 사례들을 통해 ‘K-헤리티지’와 결합한 이동형 관광 콘텐츠를 모색하는 ‘디지털헤리티지 모빌리티: APEC 경주 XR-Bus 콘텐츠 활용을 중심으로’(박진호, 고려대), 국가유산 3차원 원천자원(3D 에셋) 제작·보급 사업을 소개하는 ‘3D 에셋 기반 국가유산 디지털 아카이브 구축 방안’(김시로, 위프코), 디지털 헤리티지 전문 인재 양성 방향을 담은 ‘디지털 헤리티지 인력양성 현황과 미래 과제’(서금택, DWM컨설팅)의 발표와 토론이 진행될 예정이다.

발표 후에는 유정민 한국전통문화대학교 국가유산콘텐츠개발원장을 좌장으로 발표자와 참석자들이 자유롭게 의견을 나누는 토론 시간이 이어진다. 당일 현장 등록을 통해 누구나 참석할 수 있으며, 자세한 내용은 전화로 문의하면 된다.

국가유산청 한국전통문화대학교는 “이번 학술 토론회를 계기로 디지털 시대에 부합하는 국가유산 콘텐츠 활용 모델을 제시하여 지속가능한 국가유산 보존·활용 기반을 구축하는 데 기여하고자 한다”라며 “공공·산업·연구기관 간 교류를 강화하는 적극행정을 통해 혁신적인 디지털 국가유산 생태계를 조성해나갈 것”이라고 밝혔다.