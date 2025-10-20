국가유산청, 25년만에 국가무형유산 '대목장' 신규 보유자 3명 인정

김영성·이광복·조재량 씨 인정…'악기장' 김영열 씨는 명예보유자

국가유산청은 국가무형유산 '대목장' 보유자로 김영성, 이광복, 조재량 씨를 인정했다고 20일 밝혔다. '대목장' 신규 보유자가 인정된 것은 2000년 이후 약 25년 만이다. 또한, 국가무형유산 '악기장' 전승교육사 김영열 씨는 명예보유자로 인정됐다.

'대목장'은 궁궐이나 사찰 등 전통 목조 건축의 설계와 시공 전 과정을 책임지는 장인을 의미한다. 이번에 보유자로 인정된 김영성 씨는 1977년 고(故) 고택영 보유자에게 입문해 전승 활동에 힘써왔다. 

이광복 씨는 20년 이상 전통 사찰 신축 분야에서 활발히 활동해왔으며, 조재량 씨는 궁궐 건축 계보를 이어 국가유산 복원·보수를 맡아왔다.

(좌측부터 시계방향) 김영성씨, 이광복씨 김영열씨, 조재량씨.

명예보유자로 인정된 김영열 씨는 2004년 '악기장' 전승교육사로 인정된 후 20년 이상 현악기 제작 전승활동에 힘써온 공로를 인정받았다.

국가유산청은 이번 보유자 인정이 전승 현장에 활력을 가져올 것으로 기대하며, 지속적인 전승자 충원 등 기반 확충을 위한 정책을 이어나갈 계획이다.

