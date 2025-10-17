국가유산청, 2026 부산 세계유산위 준비기획단 출범

국가유산청은 내년 7월 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회 준비를 위한 전담조직 '유네스코 세계유산위원회 회의 준비기획단'을 17일 공식 출범했다. 한국에서 세계유산위원회가 열리는 것은 이번이 처음으로, 회의 기간 약 3천명의 국내외 인사가 부산을 방문할 것으로 예상된다.
준비기획단은 국가유산청을 비롯해 외교부, 문화체육관광부, 부산광역시 파견 직원으로 구성된 범정부 협력 체계로 운영된다.
이들은 부산광역시와 협력해 회의장, 숙박, 교통 등 기반 시설을 구축하는 역할을 맡는다. 성공적인 개최를 위해 2026년도 정부예산안에는 179억원이 편성됐다.
또한, 준비기획단은 이번 위원회를 계기로 반구천의 암각화(2025년 등재)를 포함한 국내 세계유산 17건의 가치를 국내외에 알리고, 다양한 문화행사를 통해 'K-헤리티지' 확산을 추진할 계획이다.
세계유산위원회는 1972년 채택된 세계유산협약에 따라 매년 개최되는 국제회의로, 세계유산의 등재 및 보존·관리 방안 등을 논의하고 결정한다.