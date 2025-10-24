국가유산청, '2025 국가유산지킴이 전국대회' 개최

국가유산청(청장 허민)은 한국국가유산지킴이연합회(회장 최호운)와 함께 충북 단양 소노벨에서 '2025 국가유산지킴이 전국대회'를 개최한다고 24일 밝혔다. 대회는 이날부터 25일까지 이틀간 진행된다.

'국가유산지킴이 운동'은 국민의 자발적 참여로 국가유산을 가꾸고 지키기 위해 2005년 시작됐으며, 현재 약 7만여 명의 자원봉사자와 63개 협약기관이 활동 중이다. 국가유산청은 지킴이들의 자긍심을 높이고 활동 실적을 공유하기 위해 매년 전국대회를 개최해 왔다.

대회 첫날인 24일에는 지역 거점별 우수 국가유산지킴이 사례 발표 , 활동 유공자 표창 수여식이 진행된다. 또한, 시민들의 자발적인 모금과 기부 등을 바탕으로 국가유산 보호·활용 업무를 추진할 '시민유산위원회' 발족식이 개최된다.

둘째 날인 25일에는 지킴이들이 명승 '단양 도담삼봉', 천연기념물 '단양 고수동굴' 등 충북 지역 자연유산을 답사하고 현장 환경 정화 활동을 실시할 예정이다.

국가유산청 관계자는 "이번 대회를 계기로 국가유산지킴이들의 경험과 노력의 결과가 널리 확산되기를 기대한다"며, "앞으로도 국가유산 보호에 많은 국민이 참여할 수 있도록 지킴이 활동 지원을 강화하는 적극행정을 이어갈 것"이라고 밝혔다.